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Djati Waluyo
Senin, 17 Agustus 2026 | 19.47 WIB

Siapkan Rp 500 Miliar Dana Siaga BNPB, Menkeu: Kalau Kurang Kita Tambah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), siagakan anggaran sebesar Rp 500 miliar guna mendukung kesiapan anggaran bagi Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana di Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah menyediakan dana yang bersifat siap pakai (on call) untuk merespons kebutuhan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

"Di BNPB juga sudah tersedia dana yang siap digunakan, sekitar Rp500 miliar dalam posisi siaga. Kalau kurang, kami tambahkan kembali," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (17/8).

Purbaya mengatakan, Kemenkeu telah mengalokasikan dana sekitar Rp 5 triliun untuk kebutuhan tersebut, yang akan ditambah sesuai kebutuhan riil di lapangan berdasarkan permintaan resmi dari BNPB.

“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” ujarnya.

Ia memastikan, setiap permintaan pendanaan untuk penanganan bencana akan ditindaklanjuti secara cepat melalui mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah disiapkan Pemerintah.

"Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas," ungkapnya.

Lanjutnya, dukungan anggaran akan terus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan serta permintaan resmi dari BNPB, guna memastikan respons kebencanaan berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran, sekaligus menjaga kesiapan fiskal Pemerintah dalam menghadapi berbagai kondisi darurat di seluruh Indonesia.

Editor: Sabik Aji Taufan
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