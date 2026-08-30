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Aprillia JP
Minggu, 30 Agustus 2026 | 18.56 WIB

West Ham Ditahan Watford 1-1, Nuno Espirito Santo Buru Kemenangan Perdana saat Lawan Wolves

Laga Watford kontra West Ham berakhir imbang 1-1. (@westham/Instagram) - Image

Laga Watford kontra West Ham berakhir imbang 1-1. (@westham/Instagram)

JawaPos.com - West Ham United kembali gagal meraih kemenangan di Championship setelah ditahan Watford 1-1 pada Sabtu (29/8). Hasil itu membuat Nuno Espirito Santo masih harus menunggu kemenangan pertamanya sebagai pelatih The Hammers di kasta kedua Liga Inggris.

Hasil imbang itu semakin menambah tekanan kepada Nuno. West Ham sebelumnya membuang keunggulan dua gol saat menghadapi Burnley pada pekan pertama dan secara mengejutkan kalah di kandang dari Charlton Athletic pada pekan kedua. Padahal, The Hammers digadang-gadang sebagai salah satu tim favorit untuk promosi ke Premier League musim ini.

Dalam laga yang berlangsung di Vicarage Road, Watford justru mampu membuka keunggulan lebih dahulu lewat aksi gemilang Amin Nabizada pada menit ke-19. Pemain berusia 19 tahun itu menciptakan gol spektakuler setelah terlihat dikepung sejumlah pemain West Ham di dalam kotak penalti.

Nabizada dengan berani melepaskan tendangan melengkung yang melewati jangkauan Mads Hermansen dan bersarang di sudut jauh gawang. Gol pemain asal Afghanistan itu mengingatkan pada aksi Gerard Deulofeu ketika Watford melakukan comeback melawan Wolverhampton Wanderers pada semifinal Piala FA di Wembley tujuh tahun lalu.

West Ham lalu mendapatkan gol penyama kedudukan lewat kesalahan fatal lini belakang Watford. Bek Watford Kevin Keben berusaha mengawal bola di sepanjang garis akhir menuju gawangnya sendiri. Namun, Taty Castellanos berhasil merebut bola itu. Kapten Watford, Mattie Pollock yang berada sangat dekat dengan gawang lalu secara tidak sengaja membelokkan bola ke gawang sendiri.

Gol bunuh diri yang terjadi secara konyol itu membuat momentum Watford meredup. West Ham tampil lebih dominan setelah jeda. Arne Engels nyaris membawa tim tamu berbalik unggul, tetapi tembakannya masih melebar tipis. Manor Solomon juga mendapatkan peluang bagus, tetapi tekel terakhir Pollock berhasil menggagalkan upayanya.

Pada penghujung laga, Iker Bravo hampir mencetak gol kemenangan untuk tuan rumah melalui serangan balik cepat. Beruntung bagi The Hammers, bola melambung di atas mistar setelah mengenai tubuh Joel Veltman. Watford akhirnya mempertahankan skor 1-1 hingga peluit panjang ditiup.

Sementara itu, Nuno Espirito Santo yang telah menangani West Ham sejak September 2025 menyadari tekanan yang semakin besar di klub. Nuno mengakui bahwa posisi tim saat ini jauh dari harapan. “Tekanan ada pada kami setiap hari. Kami adalah klub besar dan favorit untuk promosi. Kami hanya memiliki dua poin dari tiga pertandingan, jadi siapa yang senang?” kata Nuno usai pertandingan dikutip dari ESPN.

Meskipun demikian, pelatih asal Portugal itu menegaskan masih percaya terhadap para pemainnya dan yakin performa mereka akan segera membaik. “Saya percaya dan mempercayai pemain-pemain saya. Saya bekerja sangat keras bersama mereka. Kami sedang membangun sebuah tim dan berbagai hal akan berubah. Saya yakin,” ujar Nuno.

Nuno juga menegaskan dirinya memahami kekecewaan suporter yang sempat meneriakinya untuk turun dari jabatan pelatih. “Saya hanya meminta sekali lagi, terus percaya, terus mendukung kami, terus berjalan bersama kami. Kemenangan pasti akan datang. Mudah-mudahan itu terjadi di London Stadium pada Selasa nanti. Kami membutuhkannya,” tuturnya.

Editor: Hendra
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