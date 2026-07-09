Kerim Memija Termotivasi Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2026/2027

Kerim Memija siap membawa Persija Jakarta meraih gelar Super League 2026/2027. Bek asal Bosnia itu antusias menjalani karier di Asia. (Dok. Persija)
JawaPos.com – Kerim Memija langsung memasang target tinggi setelah resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Bek asal Bosnia dan Herzegovina itu bertekad membantu Macan Kemayoran mengakhiri puasa gelar dan menjadi juara Super League 2026/2027.
Persija memperkenalkan Memija sebagai pemain baru pada Kamis (9/7/2026). Pemain berusia 30 tahun tersebut didatangkan dari Zrinjski Mostar dan menandatangani kontrak berdurasi dua musim hingga 2028.
Bagi Memija, Persija menjadi klub pertama yang dibelanya di Asia setelah menghabiskan sebagian besar karier profesional di Eropa. Karena itu, ia tak sabar memulai petualangan baru bersama klub ibu kota.
"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persija. Ini adalah tantangan baru dalam perjalanan karier saya dan saya sangat antusias memulainya," kata Memija dalam keterangan resmi Persija, Kamis (9/7/2026).
Berbekal pengalaman panjang di kompetisi Eropa, Memija bertekad membantu Persija kembali menjadi juara setelah terakhir kali mengangkat trofi liga pada 2018.
"Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu Persija meraih target musim ini. Saya akan memberikan kemampuan terbaik saya di setiap pertandingan dan saya tidak sabar merasakan atmosfer luar biasa bersama Jakmania," tegas Memija.
Memija mengawali karier profesional bersama FK Zeljeznicar di Bosnia dan Herzegovina sebelum melanjutkan kiprah ke Denmark bersama Vejle BK.
Ia kemudian sempat dipinjamkan ke Hobro IK sebelum melanjutkan karier di Kroasia bersama NK Varazdin. Pada musim 2021/2022, Memija bergabung dengan Zrinjski Mostar dan berkembang menjadi salah satu pemain penting klub tersebut.
Selama memperkuat Zrinjski Mostar, Memija turut mempersembahkan sejumlah gelar domestik serta memiliki pengalaman tampil di kompetisi antarklub Eropa.
Di level internasional, Memija pernah membela Timnas Bosnia dan Herzegovina kelompok umur U-17, U-19, hingga U-21.
Kerim Memija menjadi pemain asing pertama yang direkrut Persija Jakarta pada bursa transfer Super League 2026/2027. Secara keseluruhan, ia merupakan rekrutan keempat Macan Kemayoran setelah Victor Dethan, Aqil Savik, dan Pratama Arhan.
Persija juga diperkirakan masih akan mengumumkan tambahan pemain asing dalam waktu dekat. Dua nama yang disebut telah mencapai kesepakatan ialah Denis Kolinger dan Radovan Pankov.
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