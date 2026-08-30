Harrison Armstrong Diincar Nottingham Forest, Everton Dapat Tawaran Rp900 Miliar

Harrison Armstrong, wonderkid Everton. (Dok. Instagram/@harrisonarmstrong._)
JawaPos.com - Nottingham Forest bergerak serius di penghujung bursa transfer musim panas. Klub Premier League tersebut dikabarkan tengah menyiapkan tawaran besar untuk memboyong gelandang muda Everton, Harrison Armstrong.
Menurut laporan BBC yang mengutip The Athletic, Nottingham Forest bersiap mengajukan proposal senilai £40 juta atau sekitar Rp900 miliar untuk mendapatkan Armstrong. Tawaran itu juga disebut berpotensi disertai klausul bagi hasil apabila sang pemain dijual kembali pada masa mendatang.
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Forest melihat Armstrong sebagai salah satu investasi penting untuk masa depan. Pemain berusia 19 tahun tersebut tengah mencuri perhatian setelah menunjukkan perkembangan positif bersama Everton.
Armstrong merupakan produk akademi Everton dan telah memperkuat tim nasional Inggris U-19. Ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan yang dimiliki klub asal Merseyside tersebut.
Bersama tim senior Everton, Armstrong telah mencatatkan 23 penampilan. Kepercayaan terhadap kemampuannya juga semakin terlihat pada awal musim ini.
Armstrong tampil sebagai starter ketika Everton mengalahkan Crystal Palace 2-0 di Premier League pekan lalu. Ia kembali masuk dalam susunan pemain utama saat Everton menghadapi Bournemouth pada Sabtu (29/8).
Performa dan perkembangan Armstrong membuat Nottingham Forest semakin tertarik. Forest memang masih ingin memperkuat skuad sebelum bursa transfer musim panas ditutup dan menjadikan pemain muda Everton tersebut sebagai salah satu target utama.
Namun, transfer Armstrong diperkirakan tidak akan mudah terealisasi. Everton belum memberikan indikasi bakal menerima tawaran dari Nottingham Forest.
Melepas Armstrong justru berpotensi menimbulkan tekanan besar dari para pendukung Everton. Sang pemain dianggap sebagai salah satu aset paling berharga klub untuk masa depan.
Para suporter disebut akan sulit menerima jika Armstrong hengkang, terlebih kepindahannya menuju Nottingham Forest, klub yang dipandang berada pada level persaingan yang tidak jauh berbeda dengan Everton di Premier League.
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Jawa Pos
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