Satu Tekad Raih Gelar Juara Bersama! Persebaya Surabaya Perkuat Sinergi dengan Pemkot Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun klub yang semakin profesional sekaligus mengejar gelar juara Super League 2026/2027.

Komitmen itu ditegaskan CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda dalam Launching Synergy Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026), dengan melibatkan Bonek, partner, dan jajaran Muspida.

Mengapa Persebaya Surabaya Memperkuat Sinergi dengan Pemkot Surabaya? Azrul Ananda menilai Persebaya Surabaya tidak bisa dibangun hanya melalui kekuatan tim di lapangan, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Surabaya.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi klub sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Surabaya.

Dalam Launching Synergy Persebaya, Azrul menjelaskan klub terus melakukan investasi di sejumlah sektor penting, mulai pemain muda, pengembangan tim kepelatihan, hingga sports science.

Di sisi lain, hubungan dengan Bonek, partner, dan Pemerintah Kota Surabaya juga terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem sepak bola yang lebih profesional.

“Persebaya adalah bagian dari Surabaya. Karena itu, kami ingin hubungan dengan Pemerintah Kota Surabaya bukan hanya terjadi ketika Persebaya bertanding,” kata Azrul.

Menurutnya, masih banyak ruang kolaborasi yang bisa dilakukan Persebaya Surabaya bersama pemerintah untuk memberikan dampak positif bagi kota.