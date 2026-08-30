Market Value Persebaya Surabaya Bukan yang Tertinggi, Azrul Ananda Ungkap ‘Harta Karun’ Green Force!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tidak menempatkan market value sebagai ukuran utama kekuatan klub saat memasuki Super League 2026/2027, meski nilai skuadnya mencapai Rp 101,25 miliar berdasarkan data Transfermarkt.

CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda menegaskan, fokus Green Force justru berada pada pembinaan pemain muda, pengembangan sumber daya manusia, sports science, dan fondasi klub.

Mengapa Market Value Bukan Ukuran Utama? Azrul Ananda menyampaikan pandangan tersebut saat Persebaya Surabaya menggelar Launching Synergy Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu 29 Agustus 2026.

Agenda itu menjadi momentum Green Force memperkenalkan skuad yang akan berjuang pada Super League 2026/2027 sekaligus memaparkan visi pengembangan klub.

Menurut Azrul, market value pemain hanya menggambarkan bagian yang terlihat dari kekuatan sebuah klub profesional.

Ia mengibaratkannya seperti iceberg atau gunung es karena angka yang muncul di permukaan belum menggambarkan seluruh nilai yang dimiliki sebuah tim.

“Bicara market value, Persebaya mungkin tak akan menjadi yang tertinggi,” jelas Azrul.

“Sebab Persebaya selama ini fokus pada pembinaan pemain-pemain muda. Secara market value, angka mereka (pemain muda) tidak besar atau mungkin angkanya belum muncul.”