Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 30 Agustus 2026 | 14.38 WIB

Market Value Persebaya Surabaya Bukan yang Tertinggi, Azrul Ananda Ungkap ‘Harta Karun’ Green Force!

CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda saat Launching Synergy Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda saat Launching Synergy Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya tidak menempatkan market value sebagai ukuran utama kekuatan klub saat memasuki Super League 2026/2027, meski nilai skuadnya mencapai Rp 101,25 miliar berdasarkan data Transfermarkt.

CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda menegaskan, fokus Green Force justru berada pada pembinaan pemain muda, pengembangan sumber daya manusia, sports science, dan fondasi klub.

Mengapa Market Value Bukan Ukuran Utama?

Azrul Ananda menyampaikan pandangan tersebut saat Persebaya Surabaya menggelar Launching Synergy Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu 29 Agustus 2026.

Agenda itu menjadi momentum Green Force memperkenalkan skuad yang akan berjuang pada Super League 2026/2027 sekaligus memaparkan visi pengembangan klub.

Menurut Azrul, market value pemain hanya menggambarkan bagian yang terlihat dari kekuatan sebuah klub profesional.

Ia mengibaratkannya seperti iceberg atau gunung es karena angka yang muncul di permukaan belum menggambarkan seluruh nilai yang dimiliki sebuah tim.

“Bicara market value, Persebaya mungkin tak akan menjadi yang tertinggi,” jelas Azrul.

“Sebab Persebaya selama ini fokus pada pembinaan pemain-pemain muda. Secara market value, angka mereka (pemain muda) tidak besar atau mungkin angkanya belum muncul.”

“Tapi ada value yang besar di balik proses membawa mereka dari junior ke level yang lebih tinggi.”

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Cuma Soal Pemain! Persebaya Surabaya Siapkan Fondasi Menuju 100th Glory - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Cuma Soal Pemain! Persebaya Surabaya Siapkan Fondasi Menuju 100th Glory

Minggu, 30 Agustus 2026 | 05.56 WIB

Ferril Raymond Hattu Beri Doa untuk Persebaya Surabaya: Gelar Juara Harus Diperjuangkan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Ferril Raymond Hattu Beri Doa untuk Persebaya Surabaya: Gelar Juara Harus Diperjuangkan!

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04.48 WIB

Persebaya Pulang dari Thailand dengan Modal Juara Piala Presiden, Siap Hadapi Musim Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Pulang dari Thailand dengan Modal Juara Piala Presiden, Siap Hadapi Musim Baru

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore