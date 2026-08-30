Bukan Sekadar Hadir di Logo! Azrul Ananda Bongkar Rahasia Partner Nyaman di Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memastikan hubungan dengan partner tidak berhenti pada pemasangan logo di jersey atau konten digital, melainkan diwujudkan lewat aktivasi yang menyentuh Bonek dan masyarakat Surabaya.

CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda mengungkap strategi itu saat Launching Synergy Persebaya di Balai Kota Surabaya, Sabtu 29 Agustus 2026.

Mengapa Partner Persebaya Surabaya Harus Merasa Menjadi Bagian Klub? Azrul Ananda menilai partner harus menjadi bagian dari ekosistem Persebaya Surabaya, bukan sekadar pihak yang mendapatkan ruang promosi melalui logo klub.

Karena itu, manajemen terus mendorong kerja sama yang menghasilkan aktivitas langsung bersama Bonek dan masyarakat Surabaya.

“Bagi kami, partner bukan sekadar logo yang ditempel di jersey atau muncul di konten digital,” kata Azrul dalam Launching Synergy Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya.

“Kami ingin partner benar-benar menjadi bagian dari ekosistem Persebaya.”

Menurut Azrul, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Persebaya Surabaya membangun hubungan yang lebih kuat dengan pihak-pihak yang mendukung klub.

Aktivasi partnership dinilai penting agar kerja sama memiliki manfaat nyata, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih dekat antara partner, klub, Bonek, dan masyarakat.