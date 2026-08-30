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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 30 Agustus 2026 | 14.59 WIB

Denda 1 Flare, 4 Bulan Biaya Bonek Panti! Persebaya Surabaya Ingin Perkuat Hubungan Positif Suporter

CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda saat Launching Synergy Persebaya di Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026). (Persebaya) - Image

CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda saat Launching Synergy Persebaya di Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya terus memperkuat hubungan positif dengan Bonek melalui sinergi yang dinilai penting untuk keberlangsungan klub dan Kota Surabaya.

Dalam Launching Synergy Persebaya di Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/8/2026), CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda mengungkap potensi kerugian sekitar Rp 20 miliar dalam sembilan tahun terakhir akibat berbagai pelanggaran.

Sinergi Persebaya Surabaya dan Bonek Jadi Perhatian

Azrul Ananda menegaskan pembangunan Persebaya Surabaya sebagai klub profesional dan kuat membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk Bonek, sponsor, dan Pemerintah Kota Surabaya.

Menurut dia, hubungan klub dengan suporter tidak cukup hanya dibangun melalui dukungan di tribun, tetapi juga lewat berbagai kegiatan positif yang memberikan manfaat lebih luas.

Bonek adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Persebaya,” kata Azrul.

“Karena itu, yang ingin kami bangun bukan sekadar hubungan antara klub dan suporter, tetapi bagaimana kita bersama-sama memperbanyak kebaikan dan menghilangkan hal-hal yang merugikan Persebaya dan Surabaya.”

Pesan tersebut disampaikan bersamaan dengan visi besar Persebaya Surabaya menyambut musim baru Super League 2026/2027.

Klub tidak hanya memperkenalkan skuad, tetapi juga memaparkan penguatan fondasi melalui investasi pemain muda, pengembangan tim kepelatihan, sports science, serta sinergi dengan berbagai pihak.

Bagi Persebaya Surabaya, keberadaan Bonek memiliki posisi penting dalam perjalanan klub.

Editor: Edi Yulianto
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