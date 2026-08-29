Hasil Uji Coba Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Jeremejeff Moncer, Macan Kemayoran Menang 4-0

JawaPos.com - Persija Jakarta menang telak atas Brisbane Roar dalam laga uji coba dengan skor akhir 4-0. Pertandingan tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026) malam WIB.

Persija Jakarta tampil cukup menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menciptakan peluang emas pada menit ke-13 lewat tendangan first time Ilham Rio Fahmi, namun membentur mistar Brisbane Roar.

Berselang semenit, Persija Jakarta mendapat hadiah penalti setelah Alexander Jeremejeff dilanggar oleh salah satu pemain Brisbane Roar di kotak penalti. Jeremejeff yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugas dengan baik dan membawa tim unggul 1-0.

Gol tersebut sekaligus menjadi gol debut Jeremejeff bersama Persija Jakarta. Meski bukan dalam pertandingan resmi, ini menjadi awal yang positif bagi striker berkebangsaan Swedia tersebut bersama Macan Kemayoran.

Skuad Persija Jakarta mengendalikan permainan dengan nyaman. Sementara Brisbane Roar sesekali mengancam, namun masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan tuan rumah. Hingga laga memasuki menit ke-35, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Di pengujung babak pertama, tepatnya menit 45+1, Persija Jakarta nyaris menggandakan keunggulannya lewat tendangan Arlyansyah Abdulmanan. Namun tendangan Arlyansyah membentur mistar gawang. Alhasil, Macan Kemayoran untuk sementara unggul 1-0 atas Brisbane Roar.

Alexander Jeremejeff Kembali Cetak Gol di Babak Kedua Persija Jakarta tidak menurunkan ritme permainannya. Skuad Macan Kemayoran menggandakan keunggulan pada menit ke-48 lewat gol Kerim Memija setelah memanfaatkan umpan terobosan dari Fabio Calonego.

Alih-alih menciptakan gol, Brisbane Roar justru kembali kebobolan untuk kali ketiga dari Persija Jakarta pada menit ke-56. Alexander Jeremejeff mewarnai debutnya dengan gol kedua memanfaatkan bola liar hasil lemparan jauh Pratama Arhan.