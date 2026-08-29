Shin Tae-yong Ungkap Kondisi Kwon Chang-hoon dan Masa Depan Van Basty Sousa di Persija Jakarta

Pelatih Persija Shin Tae-yong. (Persija)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengungkap kondisi terkini Kwon Chang-hoon yang masih dalam pemulihan cedera. Dia juga menjelaskan masa depan Van Basty Sousa.
Kwon Chang-hoon mengalami cedera betis ketika Persija Jakarta tampil di Piala Presiden 2026.
Akibat cedera tersebut, pemain asal Korea Selatan itu absen dalam pemusatan latihan (TC) skuad Persija di Thailand pada 10-23 Agustus 2026.
Terkait kondisinya, Shin Tae-yong menyebut proses pemulihan cedera Kwon Chang-hoon berjalan baik.
Dia mengatakan kondisi pemain asal Korea Selatan itu kini sudah mencapai sekitar 70 persen.
“Ya, Kwon Chang-hoon mengalami sedikit masalah pada ototnya saat bermain di Bali, sehingga dia mengalami cedera,” kata Shin Tae-yong, dikutip Sabtu (29/8).
“Saat ini, kondisinya sudah pulih sekitar 70 persen, jadi bisa dibilang proses pemulihannya berjalan cukup baik,” sambung dia.
Lebih jauh, Shin Tae-yong juga mengungkap nasib Van Basty Sousa yang hingga kini masih belum jelas.
Nama pemain asal Brasil itu pun masih tercantum dalam laman Transfermarkt, namun tak pernah muncul dalam sesi latihan Persija Jakarta.
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Jawa Pos
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