Antara
Jumat, 29 Mei 2026 | 03.06 WIB

Indonesia Masuk Grup H! Simak Hasil Undian Lengkap Piala Asia U-20

Ilustrasi sepak bola. (Abigail Keenan/Unsplash)

JawaPos.com - Timnas U-20 Indonesia tergabung di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di China setelah hasil undian yang diumumkan AFC di AFC House, Kuala Lumpur, Kamis, dikutip dari ANTARA.

Di Grup H, skuad Garuda Muda akan menghadapi tantangan dari juara bertahan Australia, lalu rival regional Malaysia, serta Laos yang bertindak sebagai tuan rumah babak kualifikasi grup ini.

Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus hingga 6 September 2026 dengan menggunakan format baru yang diperkenalkan AFC.

Sebanyak 32 tim dibagi ke dalam delapan grup, di mana hanya delapan juara grup dan tujuh runner-up terbaik dari Grup A sampai Grup H yang berhak lolos ke putaran final.

Grup I sampai Grup K adalah grup terpisah yang masuk dalam Development Phase, dengan tim-tim yang menjadi juara dan runner-up grup di sini tak bisa lolos ke putaran final edisi 2027 dan baru bisa mengikuti babak kualifikasi di edisi berikutnya.

Bagi timnas U20, persiapan menuju kualifikasi kini terus dimatangkan melalui pemusatan latihan (TC) di bawah arahan pelatih kepala Nova Arianto. Eks pelatih timnas Indonesia U-17 tersebut sebelumnya berhasil membawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U-17 2025 Qatar dan kini dipercaya dapat mengulanginya bersama timnas U20.

Saat ini, persiapan tim sedang dimatangkan dengan ujian pertama pada turnamen ASEAN U19 Boys’ Championship 2026 yang dimainkan di Medan, Sumatera Utara, pada 1-13 Juni.

Pada turnamen ini, sebagai tuan rumah dan juara bertahan, Indonesia ada di Grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar.

Garuda Muda akan memulai turnamen ini dengan menghadapi Myamar pada Senin (1/6), lalu melawan Timor Leste pada Kamis (4/6), dan terakhir melawan Vietnam pada Minggu (7/6).

