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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01.11 WIB

Siap Bersaing! Nazriel Alfaro Tantang Pemain Timnas Indonesia U-20

Pemain Persib Bandung, Nazriel Alfaro, giat menjalani latihan dalam persiapan menghadapi Piala Presiden 2026. (Persib) - Image

Pemain Persib Bandung, Nazriel Alfaro, giat menjalani latihan dalam persiapan menghadapi Piala Presiden 2026. (Persib)

JawaPos.com - Gelandang muda Persib Bandung, Nazriel Alfaro Syahdan, bertekad memaksimalkan kesempatan bersama Tim Nasional Indonesia U-20. Pemain muda tersebut siap bekerja keras demi mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih.

Pemanggilan ke skuad Garuda Nusantara bukan menjadi pengalaman pertama bagi Nazriel. Meski demikian, ia tidak ingin menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai alasan untuk berpuas diri.

Nazriel menyadari persaingan di Timnas Indonesia U-20 cukup ketat. Banyak pemain muda dengan kualitas yang bagus berada dalam satu skuad. Kondisi tersebut justru ingin dijadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan.

Menurut Nazriel, persaingan sehat di dalam tim bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan setiap pemain. Karena itu, ia memilih fokus menjalani proses dan memberikan kemampuan terbaik dalam setiap kesempatan yang didapat.

"Melihat persaingan, di timnas banyak pemain bagus dan Nazriel juga akan berjuang semaksimal mungkin memberikan performa terbaik di setiap latihan dan di setiap kesempatan yang diberikan sama pelatih," ujar Nazriel.

Pemain Persib Bandung itu juga tidak ingin menyerah dalam persaingan mendapatkan tempat di skuad utama. Baginya, setiap sesi latihan merupakan kesempatan untuk menunjukkan perkembangan sekaligus meyakinkan tim pelatih.

Nazriel pun berusaha menjaga konsistensi selama menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U-20. Ia ingin memanfaatkan setiap instruksi dan program latihan sebagai bagian dari proses untuk menjadi pemain yang lebih matang.

Selain mengejar tempat di tim utama, Nazriel memiliki target yang lebih besar bersama Timnas Indonesia U-20. Ia ingin memberikan kontribusi nyata apabila mendapat kesempatan tampil dalam pertandingan.

"Pastinya target saya ingin memberikan performa terbaik di setiap latihan maupun pertandingan dan bisa membantu tim untuk meraih target yang diinginkan tim," pungkasnya.

Editor: Edi Yulianto
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