Alexander Jeremejeff Ungkap Peran Cyrus Margono di Balik Kepindahannya ke Persija Jakarta

JawaPos.com - Striker asal Swedia, Alexander Jeremejeff, mengungkapkan bahwa ada peran Cyrus Margono di balik kepindahannya ke Persija Jakarta. Jeremejeff mengaku tidak asing dengan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- karena pernah setim bareng Cyrus Margono.

Jeremejeff merupakan salah satu rekrutan anyar Persija Jakarta musim ini. Striker berusia 32 tahun itu didatangkan dari klub kasta tertinggi Yunani, PAOK Salonika, dan diikat kontrak oleh Macan Kemayoran selama dua musim ke depan.

Bagi Jeremejeff, Persija Jakarta menjadi klub Asia pertama dalam kariernya. Kendati demikian, ia mengaku bahwa Macan Kemayoran sudah tidak asing di telinganya. Eks pemain FC Twente itu mengungkapkan sudah mengetahui klub tersebut dari mantan rekan setimnya, Cyrus Margono.

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Jeremejeff dan Cyrus Margono pernah setim saat memperkuat Panathinaikos. Kemudian, kiper keturunan Indonesia itu merapat ke Persija Jakarta pada Agustus 2026. Dari situlah, ia mulai mengikuti perjalanan Macan Kemayoran, klub yang diperkuat mantan rekan setimnya.

“Saya sudah mengetahui tim ini sebelumnya karena saya pernah memiliki rekan setim dari Yunani yang bermain di sini musim lalu, yaitu Cyrus Margono, penjaga gawang. Jadi, saya sebenarnya mengikuti hampir semua pertandingan dan hasil pertandingan mereka karena dia pernah berada di sini,” kata Jeremejeff, dikutip Minggu (30/8/2026).

“Dia juga menyukai tim ini dan menyukai kotanya. Jadi bagi saya, ini adalah pilihan yang mudah. Pengalaman baru, tim besar, dan memiliki ambisi untuk menang. Bagi saya, semuanya sempurna,” sambungnya.

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Namun sayangnya, Jeremejeff gagal reuni dengan Cyrus Margono. Sebab, Cyrus Margono dipinjamkan ke Java United FC pada Super League 2026/2027.

Lebih jauh, Jeremejeff bicara mengenai adaptasinya dengan skuad Persija Jakarta. Sebagai pemain dari Eropa, cuaca tentu akan menjadi salah satu rintangan yang harus dihadapi. Namun, ia menegaskan akan beradaptasi sebaik mungkin agar bisa memberikan kontribusi kepada skuad Macan Kemayoran.