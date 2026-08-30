Alexander Jeremejeff Ungkap Peran Cyrus Margono di Balik Kepindahannya ke Persija Jakarta

Eksekusi pinalti pemain Persija Jakarta Alexander Thomas Jeremejeff saat dilanggar pemain Brisbane Roar pada laga friendly match di Jakarta Internasional Stadion, Sabtu (29/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Striker asal Swedia, Alexander Jeremejeff, mengungkapkan bahwa ada peran Cyrus Margono di balik kepindahannya ke Persija Jakarta. Jeremejeff mengaku tidak asing dengan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- karena pernah setim bareng Cyrus Margono.
Jeremejeff merupakan salah satu rekrutan anyar Persija Jakarta musim ini. Striker berusia 32 tahun itu didatangkan dari klub kasta tertinggi Yunani, PAOK Salonika, dan diikat kontrak oleh Macan Kemayoran selama dua musim ke depan.
Bagi Jeremejeff, Persija Jakarta menjadi klub Asia pertama dalam kariernya. Kendati demikian, ia mengaku bahwa Macan Kemayoran sudah tidak asing di telinganya. Eks pemain FC Twente itu mengungkapkan sudah mengetahui klub tersebut dari mantan rekan setimnya, Cyrus Margono.
Baca Juga:Alexander Jeremejeff Cetak Brace ke Gawang Brisbane Roar Jadi Modal Persija di Super League
Jeremejeff dan Cyrus Margono pernah setim saat memperkuat Panathinaikos. Kemudian, kiper keturunan Indonesia itu merapat ke Persija Jakarta pada Agustus 2026. Dari situlah, ia mulai mengikuti perjalanan Macan Kemayoran, klub yang diperkuat mantan rekan setimnya.
“Saya sudah mengetahui tim ini sebelumnya karena saya pernah memiliki rekan setim dari Yunani yang bermain di sini musim lalu, yaitu Cyrus Margono, penjaga gawang. Jadi, saya sebenarnya mengikuti hampir semua pertandingan dan hasil pertandingan mereka karena dia pernah berada di sini,” kata Jeremejeff, dikutip Minggu (30/8/2026).
“Dia juga menyukai tim ini dan menyukai kotanya. Jadi bagi saya, ini adalah pilihan yang mudah. Pengalaman baru, tim besar, dan memiliki ambisi untuk menang. Bagi saya, semuanya sempurna,” sambungnya.
Namun sayangnya, Jeremejeff gagal reuni dengan Cyrus Margono. Sebab, Cyrus Margono dipinjamkan ke Java United FC pada Super League 2026/2027.
Lebih jauh, Jeremejeff bicara mengenai adaptasinya dengan skuad Persija Jakarta. Sebagai pemain dari Eropa, cuaca tentu akan menjadi salah satu rintangan yang harus dihadapi. Namun, ia menegaskan akan beradaptasi sebaik mungkin agar bisa memberikan kontribusi kepada skuad Macan Kemayoran.
“Untuk cuaca, memang sedikit berbeda. Pelatih juga mengetahui hal itu. Dia meminta saya untuk bersabar dan terus berusaha agar bisa beradaptasi dengan cepat,” ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen