PSS Sleman U15 Tatap Final Piala Soeratin DIY 2026 dengan Persiapan Teknis dan Mental Matang

JawaPos.com - Perjalanan PSS Sleman U15 di Piala Soeratin DIY 2026 kini memasuki pertandingan terakhir. Pasukan muda Super Elja tinggal selangkah lagi untuk meraih trofi setelah memastikan tempat di partai final kategori U15.

Laga puncak tersebut akan menjadi penentu siapa yang berhak menjadi juara Piala Soeratin DIY 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Minggu (30/8/2026), mulai pukul 10.00 WIB.

Menghadapi pertandingan penting tersebut, tim pelatih PSS Sleman U15 terus mematangkan persiapan. Latihan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis dan taktikal, tetapi juga penyegaran psikologis para pemain.

Pelatih Kepala PSS Sleman U15, Muhammad Nur Huda, menyebut timnya memiliki waktu persiapan yang cukup ideal sebelum tampil di final. Kondisi tersebut dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah evaluasi sekaligus menjaga kesiapan mental pemain.

“Alhamdulillah, kami menjalani persiapan dengan waktu ideal. Situasi ini membantu tim melakukan perbaikan-perbaikan teknis, dan penyegaran psikologis pemain sebelum babak final,” ujar Muhammad Nur Huda setelah latihan, Jumat (28/8/2026) sore.

Menurutnya, persiapan yang sudah dilakukan harus bisa diterjemahkan para pemain ketika pertandingan berlangsung. Ia meminta penggawa muda PSS tetap disiplin menjalankan instruksi dan tidak kehilangan fokus sepanjang laga.

Selain kemampuan teknis, motivasi dan kepercayaan diri juga menjadi perhatian tim pelatih. Muhammad Nur Huda berharap para pemain bisa tampil lepas dengan semangat untuk membawa PSS Sleman meraih gelar juara.

“Harapannya di babak final, kami diberikan kelancaran, para pemain menjalankan instruksi dengan baik. Motivasi serta semangat meraih kemenangan bertambah. Semoga keberuntungan, dan garis nasib juara menghampiri tahun ini,” katanya.