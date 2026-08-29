Ikwan Ali Tanamal Antusias Debut Bersama Persib Bandung di ACL Two Hadapi Manila Digger

JawaPos.com - Ikwan Ali Tanamal menyambut antusias peluang menjalani debut resmi bersama Persib Bandung. Momen tersebut berpotensi terjadi ketika Maung Bandung menghadapi Manila Digger FC pada laga pendahuluan AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Persib Bandung dijadwalkan menjamu wakil Filipina tersebut di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026). Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Ikwan untuk merasakan atmosfer kompetisi resmi bersama klub barunya.

Jika dimainkan, laga tersebut juga akan menjadi pengalaman pertama Ikwan tampil di kompetisi level Asia. Bek kelahiran Cibinong, Kabupaten Bogor, itu menganggap kesempatan tersebut sebagai sebuah kebanggaan.

Karena itu, Ikwan bertekad memberikan kemampuan terbaik apabila mendapat kepercayaan dari tim pelatih. Ia berharap bisa membantu Persib Bandung meraih hasil positif sekaligus melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

"Suatu kebanggaan dan pengalaman terbaik buat saya. Karena pertama kali mengikuti ini, di level Asia (ACL). Semoga bisa membantu tim dalam pertandingan dan semoga bisa meraih hasil yang positif dan Persib Bandung bisa raih hasil positif lagi di kancah Asia," kata Ikwan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (29/8/2026).

Menariknya, Ikwan mengaku tidak merasa terbebani dengan kemungkinan debut resminya. Ia justru melihat pertandingan tersebut sebagai motivasi tambahan untuk menunjukkan kemampuan di hadapan Bobotoh.

Pengalamannya selama pramusim juga menjadi modal penting. Ikwan telah mendapat kesempatan bermain dalam sejumlah pertandingan bersama Persib Bandung, termasuk di Piala Presiden 2026.

Selain itu, ia juga mencicipi pertandingan menghadapi klub-klub Asia dalam Dewata Challenge Series. Persib Bandung saat itu bertemu Sabah FC dari Malaysia, Tampines Rovers dari Singapura, serta DPMM FC dari Brunei Darussalam.