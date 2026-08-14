Ikhwan Ali Tanamal Sebut TC Bersama Persib Bandung Sebagai Momen Berharga

Pemain baru Persib Bandung Ikhwan Ali Tanamal. (tangkapan layar @persib/Antara)

JawaPos.com - Pemain sayap klub BRI Super League Persib Bandung Ikhwan Ali Tanamal menyebut pemusatan latihan (TC) bersama timnya itu sebagai momen berharga.

Dikutip dari laman resmi klub seperti dilansir dari Antara, Ikhwan Ali Tanamal mengaku senang bisa mengikuti program pemusatan latihan bersama tim seperti Persib Bandung.

"Pengalaman yang baik dan sangat berkesan buat saya soalnya ini TC (pemusatan latihan) pertama saya bersama tim besar," ungkap Ikhwan.

Mantan pemain Persita Tangerang itu berharap kerja keras seluruh pemain selama menjalani pemusatan latihan dapat menjadi modal Persib Bandung untuk meraih prestasi lebih baik, terutama di kompetisi Asia.

"Harapannya, semoga TC ini bisa membawa Persib ke jenjang yang lebih baik di AFC dan semoga, kita juga bisa tampil baik dan maksimal di pertandingan yang akan datang," jelas Ikhwan.

Pemusatan latihan yang berlangsung pada 11-19 Agustus 2026 ini menjadi bagian penting dari persiapan Persib Bandung menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

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Selain berkompetisi di Super League, Pangeran Biru juga akan tampil di panggung Asia melalui Shopee Cup dan AFC Champions League (ACL) Two serta kejuaraan I.League Cup.

Selama menjalani pemusatan latihan di Bali, Persib Bandung juga dijadwalkan menghadapi Sabah FC pada Sabtu (15/8), sebelum berhadapan dengan Bali United pada Selasa (18/8).