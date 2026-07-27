Ikhwan Ali Tanamal Bangga Jalani Debut Bersama Persib, Bidik Kesempatan Tampil Lebih Banyak Musim Ini

JawaPos.com - Bermain untuk Persib Bandung menjadi pengalaman yang tidak akan mudah dilupakan oleh Ikhwan Ali Tanamal.

Pemain asal Tulehu itu akhirnya menjalani debut bersama Pangeran Biru saat menghadapi Arema FC pada laga pembuka Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026).

Kesempatan tampil pada laga tersebut disambut penuh rasa syukur oleh Ikhwan. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pelatih Igor Tolic menjadi awal yang baik untuk membangun karier bersama Persib.

Ia pun bertekad membalas kepercayaan tersebut dengan kerja keras dan penampilan terbaik setiap kali mendapat kesempatan bermain.

Ikhwan mengaku bangga bisa mengenakan seragam Persib. Baginya, bergabung dengan klub yang sukses menjuarai Liga Indonesia selama tiga musim berturut-turut merupakan pencapaian penting dalam perjalanan sebagai pesepak bola profesional.

"Tentunya cukup senang ya. Debut bersama tim besar, tim juara tiga kali di Liga Indonesia. Sangat bangga pastinya," ujar Ikhwan, Senin (27/7/2026).

Meski baru menjalani laga pertamanya, Ikhwan sadar perjalanan bersama Persib masih panjang. Pemain yang sebelumnya sempat memperkuat Persis Solo itu kini memiliki kontrak bersama Persib hingga 2028 dan bertekad menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi bagian penting dalam skuad Maung Bandung.

Persaingan di dalam tim yang dihuni banyak pemain berkualitas tidak membuatnya gentar. Sebaliknya, kondisi tersebut justru menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan dan membuktikan kualitasnya kepada tim pelatih.