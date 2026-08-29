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Banu Adikara
Minggu, 30 Agustus 2026 | 03.49 WIB

Cara Baru Sapa Keluarga Besar Mutiara Hitam! Persipura Launching Tim di Enam Kota Serentak

Latihan Persipura Jayapura. (Istimewa) - Image

Latihan Persipura Jayapura. (Istimewa)

JawaPos.com - Persipura Jayapura menyiapkan cara berbeda untuk memperkenalkan skuad barunya yang akan berlaga pada Championship 2026/27. Mutiara Hitam akan menggelar launching tim secara serentak di enam kota pada 30 Agustus 2026.

Enam kota tersebut adalah Jakarta, Jayapura, Yogyakarta, Wamena, Timika, dan Sorong. Meski digelar di lokasi yang berbeda, seluruh rangkaian launching tetap terhubung dalam satu acara.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Satu Hati Satu Tujuan”. Jayapura menjadi panggung utama sekaligus lokasi live launching experience. Sementara itu, perwakilan pemain Persipura akan disebar ke lima kota lainnya untuk ikut menyapa suporter.

Direktur Utama PT Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadiyan, mengatakan konsep tersebut dipilih agar momen peluncuran tim tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Jayapura.

Menurutnya, Persipura memiliki keluarga besar yang tersebar di berbagai daerah. Karena itu, manajemen ingin memberikan kesempatan kepada lebih banyak suporter untuk terlibat langsung dalam momen menyambut musim baru.

“Persipura punya keluarga besar yang tersebar di banyak tempat. Kami ingin mereka ikut merasakan momen ini,” ujar Owen.

Tidak hanya menghadirkan pemain, masyarakat dan komunitas Persipura di masing-masing kota juga akan dilibatkan dalam acara tersebut. Keterlibatan itu diharapkan bisa memperkuat hubungan antara tim dengan para pendukungnya.

Owen menilai dukungan dari masyarakat Papua dan suporter menjadi bagian penting dalam perjalanan Persipura menghadapi Championship musim ini. Apalagi, klub memiliki ambisi untuk kembali bersaing menuju kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Ada masyarakat Papua, suporter, dan komunitas yang selalu ikut dalam perjalanan tim ini,” tuturnya.

Editor: Banu Adikara
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