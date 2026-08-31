Persipura Jayapura Perkenalkan 35 Pemain untuk Liga 2 Championship Musim 2026/2027

JawaPos.com - Klub Persipura Jayapura memperkenalkan 35 pemain yang akan menjadi bagian dari skuad Mutiara Hitam pada kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026/2027.
Mengusung tema Satu Hati, Satu Tujuan, kegiatan peluncuran tim dikemas melalui konsep Live Launching Experience yang menghubungkan enam kota, yaitu Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta.
Jayapura menjadi pusat kegiatan sekaligus pusat siaran langsung acara tersebut.
Selain memperkenalkan skuad, Persipura juga secara resmi memperkenalkan jersey terbaru tim untuk musim 2026/2027 sekaligus memperkenalkan enam sponsor resmi yang akan mendukung perjalanan tim selama kompetisi berlangsung.
Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomi Mano mengatakan, target Mutiara Hitam pada pada kompetisi musim 2026/2027 adalah kembali berlaga di kasta tertinggi sepak bola Tanah Air.
"Tema satu hati, satu tujuan bukan sekadar slogan tetapi menjadi semangat yang harus dipegang seluruh elemen Persipura Jayapura dalam menghadapi kompetisi yang baru," kata dia.
Dia menjelaskan Persipura bukan hanya sebuah klub sepak bola tetapi telah menjadi bagian dari identitas, jati diri, martabat, dan harga diri masyarakat Papua.
Pemain Persipura musim 2026/2027 yang diperkenalkan ialah Rendy Oscario (GK), Adzib Al Hakim Arsyad (GK), Andika Wisnu Pradipta (GK), Yeremia Maraudje (GK).
Selain itu, Marthin Alesandro Dusay, Sukandar Rumidi Kansai, Israel Wamiau, Ricardo De Lima, Ruben Karel Sanadi, Yustinus Pae, Bima Ragil Satria, Ian Louis Kabes, Markus Otto Alberti Madjar, Gunansar Papua Mandowen, Todd Rivaldo Alberth Ferre, D. Febrianto M. Uopmabin, Yetter Amohoso, David Muller, Elisa Yahya Basna, Ramai Melvin Rumakik, Yohanes Ferinando Pahabol, Gelfias Yance Waicang, Reno Salempessy, Boaz Theofilus Erwin Solossa, Alexandro Dos Santos Ferreira, Lazarus Anthonius Wilem, Jeam Kelly Sroyer, Rafael Sunuk, Ricky Ricardo Cristian Cawor, Miquel Alfrado Djimenes, Michael Alberth Kambu, Tonci Shouter Israel Ramandei, Beton Kogoya, Agus Petu Rumbourusi, Pilipus Sibetai.
Sementara enam sponsor yakni, Bank Papua, Kopi Kapal Api, Ulam Laut, Jelas Lebih Berani, Saga Grup, dan Mitra Orphys Sports Clinic.
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