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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 2 Agustus 2026 | 15.09 WIB

Eks Bek Persipura Artur Vieira Dirumorkan Akan Bergabung FC Bekasi City, Pengumuman Resmi Tinggal Menunggu

Artur Vieira. (Istimewa) - Image

Artur Vieira. (Istimewa)

JawaPos.com - FC Bekasi City dikabarkan segera mendapatkan tambahan kekuatan di lini pertahanan menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

Klub berjuluk The Orange disebut telah mencapai kesepakatan dengan bek asal Brasil, Artur Vieira, yang sebelumnya memperkuat Persipura Jayapura.

Dikutip dari Fanspage Fabrizio Indonesia, Kesepakatan antara kedua belah pihak dikabarkan telah tercapai dan tinggal menuntaskan beberapa tahapan administratif sebelum diumumkan secara resmi.

Dengan perkembangan tersebut, Artur Vieira selangkah lagi akan menjadi pemain anyar FC Bekasi City.

Bek berusia 36 tahun itu bukan sosok asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Pada musim 2025/2026, ia tampil bersama Persipura Jayapura dan menjadi salah satu pemain berpengalaman di sektor belakang tim berjuluk Mutiara Hitam.

Selama membela Persipura, Artur Vieira mampu memberikan kontribusi penting dengan pengalamannya sebagai bek tengah.

Penampilannya yang konsisten membantu Persipura bersaing di papan atas hingga akhirnya melaju ke babak play-off promosi.

Performa tersebut membuat namanya tetap menarik perhatian sejumlah klub, termasuk beberapa tim dari Thailand. Namun, meski sempat mendapat ketertarikan dari luar negeri, Artur dikabarkan memilih melanjutkan kariernya di Indonesia.

Keputusan itu membuka jalan bagi FC Bekasi City untuk mengamankan jasanya. Klub asal Jawa Barat tersebut memang tengah berupaya memperkuat skuad agar mampu bersaing lebih kompetitif pada musim baru.

Editor: Banu Adikara
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