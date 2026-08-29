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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.58 WIB

Persebaya Pulang dari Thailand dengan Modal Juara Piala Presiden, Siap Hadapi Musim Baru

Para pemain Persebaya Surabaya saat menjalani pemusatan latihan di Thailand. (Dok. Persebaya) - Image

Para pemain Persebaya Surabaya saat menjalani pemusatan latihan di Thailand. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya telah menyelesaikan pemusatan latihan di Thailand sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026/27.

Selama sembilan hari, skuad Bajul Ijo menjalani sejumlah program latihan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan tim.

Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Persebaya sebelum kompetisi resmi musim baru dimulai pada 4 September 2026.

Tim pelatih memanfaatkan agenda di Thailand untuk menjaga kebugaran pemain sekaligus mempertahankan ritme pertandingan setelah menjalani pramusim yang cukup padat.

Pelatih Fisik Persebaya, Diogo Carvalho, mengatakan program latihan di Thailand tetap mengacu pada metode yang sebelumnya diterapkan selama tim berlatih di Surabaya.

Salah satu perhatian utama adalah menjaga kondisi pemain agar tetap bugar dan terhindar dari cedera.

"Kami tetap berlatih dengan prinsip yang sama dan memperhatikan aspek pencegahan cedera," ujar Diogo Carvalho.

Menurut Diogo, perbedaan utama terletak pada volume latihan dan frekuensi sesi. Selama berada di Surabaya, Persebaya sempat menjalani latihan ganda atau double session.

Sementara di Thailand, intensitas program disesuaikan dengan agenda pertandingan pramusim yang lebih banyak.

Editor: Banu Adikara
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