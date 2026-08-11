Persebaya Surabaya Tak Boleh Terlena! Francisco Rivera Terus Berbenah Jelang Super League 2026/2027

JawaPos.com - Persebaya Surabaya tak ingin terlena setelah menjuarai turnamen pramusim. Francisco Rivera menjadi salah satu pemain yang langsung mengingatkan tim untuk kembali fokus menghadapi Super League 2026/2027.

Keberhasilan Persebaya mengalahkan Persib Bandung di final piala presiden menjadi modal positif sekaligus awal tantangan lebih besar bagi Green Force menyambut kompetisi resmi.

Trofi yang diraih Persebaya Surabaya di Bali memang layak dirayakan, apalagi kemenangan atas Persib Bandung di partai final didapat melalui pertandingan ketat.

Namun, Francisco Rivera memilih tidak menjadikan keberhasilan tersebut sebagai alasan untuk mengendurkan persiapan menjelang musim baru.

Bagi pemain asal Meksiko itu, gelar pramusim memberikan suntikan kepercayaan diri sekaligus menjadi pengingat atas target yang harus dikejar bersama.

Rivera menilai Persebaya Surabaya masih memiliki banyak pekerjaan untuk memastikan tim benar-benar siap ketika kompetisi Super League 2026/2027 dimulai.

“Penghargaan ini sangat penting bagi saya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk tim dan membantu kami mencapai target yang sudah ditetapkan,” ujar Rivera.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi atas kontribusi Rivera selama perjalanan Persebaya Surabaya di turnamen pramusim.