Persebaya Baru Juara Piala Presiden 2026, Gledson Paixao Ingatkan Target Berikutnya

JawaPos.com - Persebaya Surabaya berada dalam suasana bahagia setelah berhasil mengangkat trofi Piala Presiden 2026. Gelandang Green Force Gledson Paixao minta rekan-rekannya tidak terlalu lama menikmati euforia tersebut.

Menurut Gledson Paixao, keberhasilan Persebaya menjadi juara bukan alasan untuk menurunkan standar kerja. Trofi tersebut harus menjadi modal untuk menghadapi target yang lebih besar pada musim kompetisi 2026/27.

Skuad Persebaya telah kembali menjalani latihan setelah mendapatkan waktu istirahat. Persebaya menggelar latihan di Lapangan C, Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (12/8). Fokus tim pun mulai diarahkan kembali pada persiapan menghadapi musim baru.

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Gledson melihat suasana positif masih terasa di dalam ruang ganti. Meski begitu, para pemain sadar perjalanan mereka masih panjang.

“Tentu suasana selalu menyenangkan ketika kami berhasil mencapai salah satu target yang sudah ditetapkan. Namun, pekerjaan belum selesai. Kami menikmati momen ini, tetapi setelah itu harus kembali fokus dan rendah hati karena masih ada target-target berikutnya,” kata Gledson.

Pemain asal Brasil tersebut juga menilai masa istirahat memberikan kesempatan bagi seluruh pemain untuk memulihkan kondisi fisik. Mereka yang belum berada di level terbaik akan terus dipantau agar bisa kembali siap tampil maksimal.

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Gledson mengakui euforia juara sempat dirasakan bersama rekan-rekannya. Apalagi, Persebaya baru saja mencatat sejarah dengan meraih trofi Piala Presiden untuk pertama kalinya.

Namun, perayaan tersebut hanya berlangsung singkat. Setelah sekitar dua atau tiga hari menikmati keberhasilan, fokus pemain kembali tertuju pada pekerjaan di lapangan.