Liburan Juara Piala Presiden Usai! Persebaya Surabaya Langsung Tancap Gas Hadapi Penang FC

JawaPos.com — Persebaya Surabaya kembali berlatih di Lapangan C, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (11/8/2026) sore WIB, setelah menikmati libur empat hari usai menjuarai Piala Presiden 2026. Skuad Green Force kini langsung fokus memulihkan kondisi sekaligus menyiapkan diri menghadapi Penang FC pada laga internasional Sabtu (15/8/2026).

Empat Hari Jadi Kunci Pemulihan Pemain Pelatih fisik Persebaya Surabaya, Diogo Carvalho, menyebut empat hari libur diberikan sebagai bagian dari program pemulihan setelah tim melewati jadwal padat di Piala Presiden 2026.

Selama turnamen tersebut, Persebaya Surabaya tampil tiga kali di fase grup sebelum melanjutkan perjalanan hingga semifinal dan final.

Jadwal padat membuat pemain harus menjalani banyak pertandingan dan sesi latihan dalam waktu berdekatan.

Kondisi itu membuat waktu pemulihan menjadi terbatas sehingga tim kepelatihan memilih memberikan jeda sebelum kembali meningkatkan intensitas latihan.

“Empat hari libur kemarin sangat penting bagi kami. Sebelumnya, kami melewati periode yang sangat padat dengan banyak sesi latihan dan pertandingan, sehingga waktu pemulihan sangat terbatas,” ujar Diogo.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, masa libur bukan berarti tim mengabaikan persiapan fisik.

Justru, empat hari tanpa tambahan beban latihan menjadi bagian penting untuk membantu pemain mengembalikan kondisi fisik dan mental setelah perjalanan panjang di Piala Presiden.

“Sebagai staf pelatih, kami juga bekerja keras, tetapi prioritas utama tetap pemulihan pemain. Selama empat hari tersebut, kami tidak terlalu memikirkan aspek fisik atau memberikan beban latihan tambahan,” jelasnya.