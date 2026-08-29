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Antara
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 18.58 WIB

Julio Cesar Sebut Persib Bandung Siap Hadapi Manila Digger di ACL Two

Julio Cesar siap memperkuat lini belakang Persib Bandung dengan performa solid. (Persib) - Image

Julio Cesar siap memperkuat lini belakang Persib Bandung dengan performa solid. (Persib)

JawaPos.com - Bek Persib Bandung Julio Cesar menyebut timnya telah siap menghadapi Manila Digger pada pertandingan play off AFC Champions League II (ACL Two) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8).

Dikutip dari laman resmi klub, Julio Cesar menilai persiapan Persib Bandung menjelang laga ACL Two berjalan semakin baik setelah serangkaian latihan.

Pemain berkebangsaan Brasil tersebut juga menjelaskan jika para penggawa Persib Bandung sudah mulai memahami karakter satu sama lain, termasuk para pemain anyar yang bergabung pada musim ini.

"Kondisi fisik kami juga menjadi semakin baik. Saya pikir pada tanggal 31 (Agustus) nanti, kami sudah siap untuk bertanding di babak play-off ini," tegas Julio dilansir dari Antara.

Pemain berusia 31 tahun tersebut menilai proses membangun kekompakan menjadi bagian penting dalam persiapan Persib Bandung untuk menyongsong kompetisi musim 2026/2027.

Dia menjelaskan banyaknya pemain baru membuat tim membutuhkan waktu untuk menyatukan pemahaman permainan, namun perkembangan selama beberapa pekan terakhir membuatnya optimistis.

Sebelum menghadapi Manila Digger, Persib Bandung telah melalui agenda pramusim dengan melakoni turnamen Piala Presiden 2026 dan Dewata Challenge Series dan Julio menilai timnya mendapatkan banyak pelajaran penting.

Mantan pemain Chiangrai United itu menyadari Manila Digger bukan lawan yang mudah sehingga Persib Bandung harus menunjukkan penampilan terbaik di laga tersebut.

Julio cukup optimis menatap pertandingan tersebut sebab Persib Bandung memiliki kedalaman skuad yang bagus dan hampir setiap posisi dihuni pemain berkualitas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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