Hadapi Manila Digger, Persib Bandung Waspadai Serangan Balik Cepat

JawaPos.com - Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, berbicara persiapan timnya jelang menghadapi Manila Digger di laga play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Teja menyebut tim asal Filipina tersebut memiliki keunggulan dalam melakukan serangan balik cepat yang perlu diwaspadai skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Sesuai jadwal, duel Persib Bandung kontra Manila Digger akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, pada Senin (31/8/2026). Kemenangan wajib diraih kedua tim demi merebut tiket lolos putaran final ACL Two 2026/2027.

Tim kepelatihan Persib Bandung terus mematangkan persiapannya jelang menghadapi Manila Digger, salah satunya dengan menganalisis kekuatan calon lawannya. Teja mengatakan tim asal Filipina tersebut bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata, karena punya pemain dengan fisik dan kecepatan yang baik.

"Ya, mereka tim yang bagus, mereka punya fisikal yang cepat-cepat, ya, harus kita waspadai juga itu sih," ujar Teja, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (28/8/2026).

Dalam persiapannya, jajaran pelatih Persib Bandung yang dipimpin Igor Tolic telah memberikan sejumlah rekaman pertandingan Manila Digger kepada para pemain. Melalui sesi team meeting, para pemain mendapatkan gambaran mengenai pola permainan sekaligus sumber ancaman utama tim asal Filipina tersebut.

Teja menyebut kemampuan Manila Digger dalam melancarkan serangan balik cepat menjadi salah satu hal yang paling diwaspadai. Karena itu, skuad Pangeran Biru dituntut tetap disiplin saat membangun serangan agar tidak memberikan celah kepada lawan untuk melancarkan counter attack.

"Ya, tadi yang fisikal tadi, mungkin mereka cepat-cepat, counter attack mereka juga bagus. Dari berapa video yang dilihatin oleh Coach Igor di meeting, ya itu sih (yang paling diantisipasi)," ungkap Teja.

Selain itu, tim kepelatihan Persib Bandung juga menggembleng fisik para pemain. Teja menilai seluruh program latihan yang diberikan tim pelatih selama masa persiapan berjalan dengan baik.