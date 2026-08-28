Kembali Bertanding di Asia, Mariano Peralta Yakin Persib Bisa Lolos Ke Fase Grup

JawaPos.com – Persib Bandung tinggal menghitung hari buat memulai agenda perdananya musim 2026-2027. Bukan di ajang domestik, melainkan di kancah AFC Champions League Two.

Persib akan mengawali perjalanan di kompetisi antarklub level kedua Asia itu pada Senin (31/8) mendatang. Marc Klok dkk akan bersua wakil Filipina, Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung pada babak play-off.

Jika bisa menang atas Digger maka Persib akan melaju ke fase grup. Tahun lalu, di fase yang sama Persib juga bertemu Digger dan menang dengan skor 2-1.

Jelang laga lawan Digger ini, rekrutan baru Persib Mariano Peralta mengatakan tidak sabar untuk tampil bermain. Pemain terbaik Super League 2025-2026 itu akan menjalani laga debut di level Champions League Two jika dimainkan pelatih Persib Igor Tolic.

“Persiapannya sangat baik, kami menjalani hari-hari latihan yang cukup intens. Kami tinggal punya waktu empat hari untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kami tahu pertandingan ini sangat penting,” kata Peralta dikutip dari situs resmi liga.

Selain Peralta, Persib juga menambah pasukan mancanegara sebanyak lima nama lagi. Mulai Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, dan Danijel Loncar.

Mengenai chemistry dan pengertian dalam tim, Peralta melihat tidak ada kendala. Sebab menurut eks pemain Borneo FC itu para pemain Persib punya kualitas yang sangat baik dan kaya jam terbang. Situasi tersebut membuat Peralta merasa percaya diri dan siap menyumbangkan gol atau assist-nya.

“Saya rasa tidak ada yang perlu saya jelaskan lagi mengenai tim ini. Kami tahu kualitas yang kami miliki dan level permainan kami. Kami sudah siap dan memiliki tekad untuk meraih hal-hal besar,” ungkap Peralta.

Tampil di kancah Champions League Two akan menjadi pengalaman perdana Peralta. Di kancah regional, Peralta baru mencicipi atmosfer ASEAN Club Championship bersama Borneo FC.