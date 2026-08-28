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Andika Rachmansyah
Jumat, 28 Agustus 2026 | 23.16 WIB

Persib Bandung Siap Tempur! Mariano Peralta Tebar Ancaman untuk Manila Digger

Mariano Peralta bersama Igor Tolic / Dok: Persib Bandung - Image

Mariano Peralta bersama Igor Tolic / Dok: Persib Bandung

JawaPos.com - Winger Persib Bandung, Mariano Peralta, menebar ancaman kepada Manila Digger jelang pertandingan play-off AFC Championship League (ACL) Two 2026/2027. Peralta memastikan Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- dalam kondisi siap tempur menghadapi laga krusial tersebut.

Sesuai jadwal, pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8/2026) mendatang. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua tim, karena memperebutkan satu tiket lolos ke putaran final ACL Two 2026/2027.

Menjelang laga krusial tersebut, Persib Bandung terus memantapkan persiapannya. Peralta mengatakan para pemain telah digembleng fisik dan taktik dengan intensitas latihan tinggi dalam beberapa hari terakhir agar Pangeran Biru meraih hasil maksimal melawan Manila Digger.

“Persiapannya sangat baik. Kami sudah menjalani beberapa hari latihan yang cukup intens,” kata Peralta, dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (28/8/2026).

“Kemarin kami beristirahat, jadi kami memiliki waktu empat hari untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kami tahu pertandingan ini sangat penting," sambungnya.

Meski demikian, Peralta enggan meremehkan kekuatan Manila Digger. Menurutnya, tim asal Filipina itu memiliki kedalaman skuad yang cukup bagus dan berpotensi menyulitkan Persib Bandung.

“Kami tahu mereka adalah tim yang bagus. Pertandingan nanti akan sangat sulit. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk lolos ke Champions (ACL Two)," tutur pemain terbaik Super League musim lalu tersebut.

Pertandingan Persib Bandung kontra Manila Digger dipastikan digelar tanpa penonton. Pasalnya, Pangeran Biru dijatuhi sanksi oleh AFC buntut dari kerusuhan oknum suporter pada pertandingan leg kedua babak 16 besar ACL Two pada 18 Februari 2026 lalu.

Sementara, jika menang atas Manila Digger, Persib Bandung akan masuk dalam Grup E ACL Two 2026/2027. Pangeran Biru bakal bersaing dengan lawan-lawan berat, yakni FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel (Vietnam).

Editor: Banu Adikara
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