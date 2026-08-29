Bhayangkara FC Bidik Posisi Tiga Besar pada Super League 2026/2027

JawaPos.com - Manajer Bhayangkara FC Reza Arifian menegaskan timnya membidik posisi tiga besar pada kompetisi BRI Super League musim 2026/2027 yang akan bergulir pada awal September.

Dikutip dari laman resmi I.League, Reza menjelaskan, target tersebut hadir berdasarkan pencapaian musim lalu dan musim ini mereka berupaya mencapai hasil yang lebih baik.

"Karena kita tahun lalu bisa mencapai lima besar, peringkat kelima, saya kira tahun ini kita targetkan minimal tiga besar ya. Minimal tiga besar kita harus bisa capai," tegas Reza dilansir dari Antara.

Menjelang bergulirnya Super League 2026/2027, Reza mengatakan kondisi para pemain terus dipantau secara berkala dari berbagai aspek dari fisik, kesehatan, hingga pemahaman taktik di lapangan.

Dia menilai chemistry antarpemain sudah mulai terbentuk, meski masih memerlukan penyempurnaan dan diharapkan dapat menunjukkan penampilan terbaik pada kompetisi mendatang.

"Mereka sudah bisa cukup padu, tapi memang belum 100 persen, kita terus berproses. Untuk transfer pemain, kita harapkan mungkin akan kita announce beberapa pemain lagi," jelas Reza.

Dalam mempersiapkan tim menghadapi kompetisi musim 2026/2027, Bahyangkara FC telah mendatangkan beberapa pemain asing berkualtas yang berpengalaman dan menunjuk pelatih anyar Oscar Bruzon Barreras.

Bhayangkara FC dijadwalkan akan menggelar peluncuran tim untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (29/8) sore hingga malam waktu setempat.