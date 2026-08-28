Anton Sojberg Resmi Bergabung Dengan Bhayangkara FC, Striker asal Denmark Siap Buktikan Ketajamannya

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC terus bergerak memperkuat skuad untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Kali ini, The Guardians mendatangkan penyerang asal Denmark, Anton Sojberg, untuk menambah pilihan di lini depan.

Kedatangan Sojberg diumumkan langsung oleh Bhayangkara FC melalui akun Instagram resmi klub. Dalam unggahan tersebut, klub menyambut sang pemain dengan kalimat, “From Denmark to Lampung.”

Bagi Bhayangkara FC, kehadiran Sojberg diharapkan bisa memberikan tambahan tenaga sekaligus meningkatkan produktivitas lini serang pada musim baru. Pemain berposisi striker murni itu juga datang dengan pengalaman bermain di kompetisi luar negeri.

Sebelum bergabung dengan Bhayangkara FC, Sojberg memperkuat East Bengal di Indian Super League (ISL). Bersama klub papan atas India tersebut, ia mencatatkan 10 penampilan dengan total 350 menit bermain.

Dari 10 pertandingan tersebut, Sojberg berhasil mencetak satu gol. Ia juga mendapatkan dua kartu kuning selama membela East Bengal.

Kini, pemain asal Denmark itu akan memulai petualangan baru di sepak bola Indonesia. Bhayangkara FC berharap Sojberg dapat segera beradaptasi dengan tim dan memberikan kontribusi nyata sepanjang musim 2026/27.

Sojberg sendiri menyambut kepindahannya ke Indonesia dengan penuh antusias. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Bhayangkara FC dan siap bekerja keras untuk membantu tim mencapai target.