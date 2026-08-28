Anton Sojberg Resmi Bergabung Dengan Bhayangkara FC, Striker asal Denmark Siap Buktikan Ketajamannya

Anton Sojberg. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC terus bergerak memperkuat skuad untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.
Kali ini, The Guardians mendatangkan penyerang asal Denmark, Anton Sojberg, untuk menambah pilihan di lini depan.
Kedatangan Sojberg diumumkan langsung oleh Bhayangkara FC melalui akun Instagram resmi klub. Dalam unggahan tersebut, klub menyambut sang pemain dengan kalimat, “From Denmark to Lampung.”
Baca Juga:Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Hamburger SV: Die Borussen Terlalu Digdaya di Hadapan Tim Tamu!
Bagi Bhayangkara FC, kehadiran Sojberg diharapkan bisa memberikan tambahan tenaga sekaligus meningkatkan produktivitas lini serang pada musim baru. Pemain berposisi striker murni itu juga datang dengan pengalaman bermain di kompetisi luar negeri.
Sebelum bergabung dengan Bhayangkara FC, Sojberg memperkuat East Bengal di Indian Super League (ISL). Bersama klub papan atas India tersebut, ia mencatatkan 10 penampilan dengan total 350 menit bermain.
Dari 10 pertandingan tersebut, Sojberg berhasil mencetak satu gol. Ia juga mendapatkan dua kartu kuning selama membela East Bengal.
Baca Juga:Prediksi Skor Union Berlin vs Eintracht Frankfurt: Die Eisernen Diprediksi Gagal Menang di Kandang!
Kini, pemain asal Denmark itu akan memulai petualangan baru di sepak bola Indonesia. Bhayangkara FC berharap Sojberg dapat segera beradaptasi dengan tim dan memberikan kontribusi nyata sepanjang musim 2026/27.
Sojberg sendiri menyambut kepindahannya ke Indonesia dengan penuh antusias. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Bhayangkara FC dan siap bekerja keras untuk membantu tim mencapai target.
“Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan keluarga besar Bhayangkara FC. Ini adalah tantangan baru yang sangat menggairahkan dalam karier saya,” ujar Sojberg.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!