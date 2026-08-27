Psywar Bhayangkara FC! Siapkan Wajah Baru Jelang Hadapi Persebaya Surabaya

JawaPos.com – Bhayangkara Presisi Lampung FC bersiap memperkenalkan wajah baru tim menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Launching tim dan jersey tersebut digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (29/8).

Manajer Bhayangkara Presisi Lampung FC Reza Arifian mengatakan, launching berlangsung pada Sabtu sore hingga malam. Dalam agenda tersebut, klub juga memperkenalkan jajaran pelatih serta jersey resmi yang digunakan pada musim kompetisi mendatang.

Setelah agenda seremonial, kegiatan dilanjutkan dengan laga uji coba melawan Persikad Depok. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi suporter untuk melihat langsung komposisi terbaru Bhayangkara Presisi Lampung FC.

”Hari Sabtu sore sampai dengan malam nanti launching tim dan jersey dilanjutkan dengan friendly match lawan Persikad Depok di malam harinya. Saya kira itu menjadi awal yang bagus dan baik buat tim Bhayangkara Presisi Lampung FC,” ujar Reza dikutip dari iLeague.

Laga melawan Persikad juga menjadi uji coba terakhir Bhayangkara Presisi Lampung FC sebelum memasuki persaingan Super League 2026-2027. Setelah itu, skuad mulai fokus menatap pertandingan perdana melawan Persebaya Surabaya pada 5 September.

Reza menyebut musim baru membawa sejumlah perubahan di tubuh tim. Selain mendatangkan banyak pemain baru, Bhayangkara Presisi Lampung FC melakukan penyegaran di jajaran kepelatihan.

”Nanti kita akan melihat bagaimana tim Bhayangkara FC yang baru, karena banyak pemain baru yang kita datangkan, begitu juga dengan jajaran pelatih,” katanya.

Perubahan tersebut diharapkan membawa energi baru bagi Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam menghadapi musim yang panjang. Laga kontra Persikad menjadi kesempatan terakhir tim pelatih untuk melihat kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi dimulai.

Reza juga mengajak masyarakat Lampung, suporter, dan seluruh stakeholder hadir langsung di Stadion Sumpah Pemuda. Dukungan dari tribun dinilai penting untuk menambah motivasi pemain menghadapi musim baru.