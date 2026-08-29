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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14.19 WIB

Siap Hadapi Bhayangkara FC, Persebaya Surabaya Tak Ingin Kecewakan Bonek di Laga Pembuka

Persebaya Surabaya menuntaskan pemusatan latihan di Thailand dan bersiap menghadapi Bhayangkara FC pada laga pembuka Super League 2026/2027. (Persebaya)

 

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mematangkan persiapan menghadapi Bhayangkara FC pada laga pembuka Super League 2026/2027 setelah menuntaskan pemusatan latihan selama sembilan hari di Thailand.

Green Force membawa modal persiapan fisik, kekompakan, dan ritme permainan sebelum menjalani pertandingan tandang pertama pada kompetisi yang dimulai 4 September 2026.

Persebaya Surabaya Fokus Hadapi Bhayangkara FC

Persiapan Persebaya Surabaya kini memasuki tahap akhir sebelum menghadapi Bhayangkara FC di pekan pertama Super League 2026/2027.

Tim pelatih berupaya memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi fisik dan permainan terbaik setelah melewati rangkaian pramusim yang cukup padat.

Laga pembuka tersebut menjadi ujian awal bagi skuad asuhan Bernardo Tavares untuk menunjukkan hasil persiapan selama beberapa pekan terakhir.

Apalagi Persebaya Surabaya memiliki ambisi membuka kompetisi dengan hasil positif sekaligus memberikan kebanggaan bagi Bonek dan Bonita.

Catatan pertemuan kedua tim juga menunjukkan duel yang cukup berimbang meski Persebaya Surabaya memiliki sedikit keunggulan.

Dari 12 pertemuan, Bhayangkara FC mengoleksi empat kemenangan, dua laga berakhir imbang, sedangkan Persebaya Surabaya menang enam kali.

Statistik tersebut menjadi modal psikologis bagi Green Force, tetapi bukan alasan untuk meremehkan kekuatan Bhayangkara FC.

Tim pelatih tetap harus memastikan pemain mampu menerapkan strategi dengan disiplin sejak menit pertama pertandingan.

Sembilan Hari di Thailand Jadi Modal Penting

Sebelum fokus penuh ke Bhayangkara FC, Persebaya Surabaya telah menjalani pemusatan latihan selama sembilan hari di Thailand.

Program tersebut menjadi bagian penting dari persiapan akhir setelah tim melewati agenda pramusim yang berlangsung cukup padat.

Editor: Edi Yulianto
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