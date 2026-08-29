Tak Mau Jadi Pemanis! Bhayangkara FC Bidik 3 Besar, Persebaya Surabaya Jadi Korban Pertama?

Bhayangkara Presisi Lampung FC membidik posisi tiga besar Super League 2026/2027 dan akan menghadapi Persebaya Surabaya pada laga pembuka. (Bhayangkara)
JawaPos.com — Bhayangkara Presisi Lampung FC membidik posisi tiga besar Super League 2026/2027 setelah musim lalu finis di peringkat kelima, dengan Persebaya Surabaya menjadi lawan pertama yang akan dihadapi pada Sabtu (5/9/2026) pukul 15.30 WIB di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.
Target tinggi itu membuat The Guardian bertekad langsung tancap gas sejak laga pembuka.
Manajemen Bhayangkara Presisi Lampung FC menjadikan pencapaian musim lalu sebagai pijakan untuk memasang target lebih tinggi pada Super League 2026/2027.
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Setelah finis di posisi kelima, The Guardian kini membidik minimal peringkat ketiga sebagai sasaran utama.
Manajer Bhayangkara FC Reza Arifian menegaskan klub tidak ingin sekadar menjadi pelengkap persaingan papan atas.
Menurut dia, peningkatan target menjadi tiga besar merupakan konsekuensi dari performa yang sudah ditunjukkan tim pada musim sebelumnya.
"Ya, target kita tentu saja lebih besar, lebih tinggi, lebih baik dibandingin tahun lalu ya," ujar Reza.
“Karena kita tahun lalu bisa mencapai lima besar, peringkat kelima, saya kira tahun ini kita targetkan minimal tiga besar ya. Minimal tiga besar kita harus bisa capai.”
Target tersebut membuat pertandingan perdana melawan Persebaya Surabaya memiliki arti penting bagi Bhayangkara Presisi Lampung FC.
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Jawa Pos
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