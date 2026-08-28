Bisa Cangkruk Bareng di Thailand! Ramalho Bongkar Chemistry Skuad Persebaya Surabaya Makin Solid

Diogo Ramalho menilai pemusatan latihan sembilan hari di Thailand membantu memperkuat chemistry skuad Persebaya Surabaya. (Persebaya)
JawaPos.com - Gelandang Persebaya Surabaya Diogo Ramalho menilai pemusatan latihan selama sembilan hari di Thailand membuat chemistry skuad Green Force semakin solid.
Kebersamaan dalam latihan intensif, pertandingan uji coba, hingga waktu di luar lapangan membantu para pemain anyar lebih cepat beradaptasi dengan karakter tim dan memahami ide permainan Bernardo Tavares.
Pemusatan latihan Persebaya Surabaya berlangsung sejak Selasa (18/8) hingga 27 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Green Force menuju kompetisi musim 2026/2027.
Bagi Ramalho, sembilan hari di Negeri Gajah Putih memberikan pengalaman lebih dari sekadar latihan fisik dan taktik.
Pemain asal Portugal tersebut melihat TC sebagai momentum untuk mempererat hubungan antarpemain, terutama karena Persebaya Surabaya memiliki sejumlah wajah baru.
Ramalho menyebut durasi pemusatan latihan yang cukup panjang membuat para pemain memiliki kesempatan lebih banyak untuk bersama.
Situasi tersebut dinilai membantu proses adaptasi sekaligus mempercepat terbentuknya chemistry di dalam skuad Persebaya Surabaya.
"Pemusatan latihan ini merupakan program yang sangat baik bagi tim," ujar Ramalho.
“Kami memiliki kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berlatih dengan intensitas tinggi, dan fokus penuh pada persiapan menghadapi musim baru.”
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!