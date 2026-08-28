Bisa Cangkruk Bareng di Thailand! Ramalho Bongkar Chemistry Skuad Persebaya Surabaya Makin Solid

JawaPos.com - Gelandang Persebaya Surabaya Diogo Ramalho menilai pemusatan latihan selama sembilan hari di Thailand membuat chemistry skuad Green Force semakin solid.

Kebersamaan dalam latihan intensif, pertandingan uji coba, hingga waktu di luar lapangan membantu para pemain anyar lebih cepat beradaptasi dengan karakter tim dan memahami ide permainan Bernardo Tavares.

Pemusatan latihan Persebaya Surabaya berlangsung sejak Selasa (18/8) hingga 27 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Green Force menuju kompetisi musim 2026/2027.

Bagi Ramalho, sembilan hari di Negeri Gajah Putih memberikan pengalaman lebih dari sekadar latihan fisik dan taktik.

Pemain asal Portugal tersebut melihat TC sebagai momentum untuk mempererat hubungan antarpemain, terutama karena Persebaya Surabaya memiliki sejumlah wajah baru.

Sembilan Hari Jadi Modal Bangun Kekompakan Ramalho menyebut durasi pemusatan latihan yang cukup panjang membuat para pemain memiliki kesempatan lebih banyak untuk bersama.

Situasi tersebut dinilai membantu proses adaptasi sekaligus mempercepat terbentuknya chemistry di dalam skuad Persebaya Surabaya.

"Pemusatan latihan ini merupakan program yang sangat baik bagi tim," ujar Ramalho.