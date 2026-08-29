Hilal Makin Terlihat! Pemain Asing ke-11 Persebaya Surabaya Segera Dijelaskan di Launching Synergy

CEO Persebaya Surabaya Azrul Ananda bersama skuad Green Force saat berkunjung ke pabrik Kapal Api di Sidoarjo. (Persebaya)
JawaPos.com — Teka-teki pemain asing ke-11 Persebaya Surabaya mulai menemukan titik terang setelah CEO Azrul Ananda menyebut sosok tersebut akan dijelaskan dalam Launching Synergy Persebaya, Sabtu (29/8/2026) malam.
Pernyataan itu disampaikan saat skuad Green Force berkunjung ke pabrik Kapal Api di Taman, Sidoarjo, Jumat (28/8/2026).
Lebih dari 500 karyawan Kapal Api yang merupakan Bonek menyambut kedatangan Francisco Rivera dkk dengan suka cita.
Dalam kunjungan tersebut, Persebaya Surabaya turut membawa trofi Piala Presiden sekaligus memperkenalkan perjalanan tim dalam mempersiapkan diri menghadapi musim 2026/2027.
Pertanyaan mengenai pemain asing ke-11 pun muncul dalam sesi bersama karyawan Kapal Api. Salah seorang karyawan secara langsung menanyakan perkembangan pemain anyar tersebut kepada Azrul Ananda.
"Tentang hal itu, baru akan kami jelaskan dalam Launching Synergy Persebaya besok malam ya," jawab Azrul.
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Jawaban singkat itu membuat teka-teki mengenai pemain asing terakhir Persebaya Surabaya semakin menarik perhatian menjelang dimulainya kompetisi musim baru.
Pernyataan Azrul menjadi sinyal paling jelas mengenai pemain asing ke-11 Persebaya Surabaya.
Sebab, CEO klub tersebut secara terbuka menyebut pengumuman atau penjelasan mengenai sosok pemain anyar itu akan dilakukan dalam agenda Launching Synergy Persebaya.
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