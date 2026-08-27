Diogo Ramalho Ungkap Pelajaran Penting dari TC Persebaya di Thailand

JawaPos.com - Gelandang Persebaya Surabaya, Diogo Ramalho, membawa sejumlah pelajaran penting setelah menjalani pemusatan latihan (TC) selama sembilan hari di Thailand. Selain mempercepat adaptasi pemain baru, agenda tersebut membuat skuad Green Force semakin memahami permainan yang diinginkan Bernardo Tavares.

Persebaya menggelar TC di Thailand sejak Selasa (18/8) sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Selama berada di Negeri Gajah Putih, para pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi serta sejumlah pertandingan uji coba.

Ramalho menilai program tersebut menjadi kesempatan penting untuk membangun tim. Terlebih, Persebaya memiliki sejumlah pemain baru yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan sistem permainan.

“Pemusatan latihan ini merupakan program yang sangat baik bagi tim. Kami memiliki kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berlatih dengan intensitas tinggi, dan fokus penuh pada persiapan menghadapi musim baru,” ujar Ramalho dikutip dari laman resmi klub.

Menurut pemain asal Portugal tersebut, kebersamaan selama TC membuat proses adaptasi berjalan lebih cepat. Para pemain bisa semakin dekat secara personal sekaligus memahami detail permainan yang diterapkan Tavares.

“Hal ini sangat penting karena kami memiliki banyak pemain baru yang masih beradaptasi dengan tim maupun dengan ide-ide pelatih. Dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama, kami bisa membangun kekompakan, memahami sistem permainan, sekaligus mempersiapkan kondisi fisik,” jelasnya.

Ramalho juga mendapatkan pengalaman berbeda ketika Persebaya menghadapi tim dengan karakter permainan yang beragam di Thailand. Menurutnya, situasi tersebut penting untuk menguji perkembangan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

“Berada di Thailand juga memberikan pengalaman berbeda, terutama karena kami bisa menghadapi lawan-lawan dengan karakter yang berbeda. Itu menjadi kesempatan bagi kami untuk terus berkembang,” imbuhnya.

Bagi Ramalho, TC tidak hanya bermanfaat untuk membangun kekompakan Persebaya. Pemain 27 tahun itu juga menjadikannya sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan individu setelah bergabung dengan Green Force pada musim ini.