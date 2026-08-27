Madura United Resmi Luncurkan Jersey Baru Super League 2026/2027, Angkat Filosofi Budaya Madura

JawaPos.com - Madura United FC resmi memperkenalkan tiga jersey terbaru yang akan digunakan pada kompetisi Super League 2026/27.

Jersey home, away, dan third tersebut diluncurkan pada Kamis (27/8), dengan membawa identitas kuat yang berkaitan dengan budaya serta kehidupan masyarakat Madura.

Peluncuran jersey terbaru Laskar Sape Kerrab ini merupakan hasil kolaborasi dengan X-Ten Indonesia yang menjadi apparel resmi Madura United pada musim 2026/27. Direktur Madura United, Annisa Zhafarina, turut terlibat langsung dalam proses desain jersey home dan away.

Ia menjelaskan bahwa setiap detail dalam jersey musim ini memiliki pesan tentang keberanian, keteguhan, dedikasi, sekaligus hubungan erat klub dengan budaya Madura. Jersey home tampil dengan pola loreng merah putih yang terinspirasi dari pakaian adat pesa'an Madura.

Desain tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap tradisi lokal sekaligus menegaskan identitas Madura United sebagai klub yang membawa nama Pulau Madura. Warna merah, putih, dan hitam juga memiliki filosofi masing-masing.

Merah menggambarkan keberanian dan semangat juang, putih melambangkan ketulusan, kesucian, serta kejujuran dalam berkompetisi, sedangkan hitam merepresentasikan keteguhan jiwa dan identitas budaya yang kuat. Pada jersey home juga terdapat tekstur bermotif Pulau Madura.

Motif tersebut dipadukan dengan bagian ventilasi udara sehingga unsur identitas daerah tetap terasa tanpa mengabaikan aspek kenyamanan pemain. Sementara itu, jersey away menggunakan pola geometri berbentuk petak yang terinspirasi dari tambak garam.