Persita Tangerang Launching Skuad Baru, Carlos Pena Soroti Lini Serang

Persita Tangerang menargetkan finis delapan besar Super League 2026/2027. Carlos Pena mengungkap pembenahan utama tim musim baru. (Dok. Persita)
JawaPos.com - Persita Tangerang menetapkan target finis di delapan besar Super League 2026/2027 setelah resmi meluncurkan skuad dan jersey untuk musim baru di Tangerang, Kamis (27/8/2026). Target tersebut menjadi bagian dari ambisi Pendekar Cisadane memperbaiki posisi setelah hanya finis di peringkat ke-10 musim lalu.
Presiden Persita Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyadari persaingan musim baru tidak akan mudah. Sejumlah klub juga melakukan pembenahan dan memasang target tinggi sehingga Persita harus mempersiapkan diri secara maksimal.
“Menyambut musim baru, semangat baru, dan stay focus, karena tantangannya juga cukup tinggi musim ini. Banyak klub yang juga berbenah, ya, kemudian punya target-target yang juga tinggi semuanya. Jadi, kami juga harus punya semangat,” kata Zaki, Kamis (27/8/2026).
Target Persita pun dipasang cukup jelas. Carlos Pena dan anak asuhnya diharapkan mampu membawa klub menembus delapan besar.
“Target tentu saja papan atas, delapan besar ya,” tegas Zaki.
Persita sudah melakukan persiapan dalam beberapa pekan terakhir melalui pemusatan latihan dan pertandingan uji coba di Tangerang serta Yogyakarta. Program tersebut digunakan untuk mematangkan kondisi fisik, taktik, sekaligus komposisi skuad.
Carlos Pena juga melakukan evaluasi terhadap performa Persita pada musim sebelumnya. Hasil analisis tersebut menunjukkan ada pekerjaan yang harus segera dibenahi, terutama di sektor serangan.
“Kami telah melakukan analisis yang sangat mendalam selama minggu-minggu terakhir pada musim sebelumnya. Juga selama musim panas, kami sudah banyak berdiskusi, menganalisis, memeriksa para pemain dan membuat laporan tentang musim lalu dan hasil analisisnya sangat jelas,” ujar Pena.
Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, performa Persita mengalami penurunan menjelang akhir musim. Lini serang juga dinilai belum mampu menunjukkan level permainan yang sama seperti pertahanan.
“Kami menyadari bahwa menjelang akhir musim, performa tim menurun dan dari sisi serangan tim tidak berada di level yang sama seperti pada sektor pertahanan. Jadi sudah jelas kami butuh tipe pemain seperti apa dan rekrutan yang dibutuhkan jika ingin meningkatkan performa untuk musim ini,” tuturnya.
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Jawa Pos
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