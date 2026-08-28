Eks Malut United Wbeymar Angulo Resmi Gabung Persis Solo, Targetnya Promosi ke Liga 1

JawaPos.com - Persis Solo resmi menambah amunisi di lini tengah untuk menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027.

Pemain berposisi gelandang bertahan, Wbeymar Angulo, menjadi rekrutan terbaru Laskar Sambernyawa.

Kehadiran Angulo diharapkan bisa membuat sektor tengah Persis Solo semakin solid. Pemain tersebut sebelumnya memiliki pengalaman bermain di kompetisi sepak bola Armenia dan Indonesia.

Sebelum bergabung dengan Persis Solo, Angulo memperkuat Malut United di BRI Super League. Selama membela Laskar Kie Raha, pemain asal Armenia itu mencatatkan 64 penampilan.

Pengalaman Angulo tidak hanya didapat dari sepak bola Indonesia. Ia sebelumnya sempat memperkuat sejumlah klub di Armenia, seperti FC Ararat-Armenia, Alashkert FC, dan FC Gandzasar Kapan.

Bersama FC Gandzasar Kapan, Angulo pernah merasakan gelar juara Armenian Cup. Sementara ketika memperkuat FC Ararat-Armenia, ia turut membawa tim tersebut menjadi runner-up pada musim 2021/2022.

Kini, Angulo memiliki tantangan baru bersama Persis Solo. Ia datang dengan target yang cukup jelas, yakni membantu tim kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pemain tersebut mengaku senang bisa menjadi bagian dari Persis Solo. Sejak awal, ia menyebut promosi ke Liga 1 menjadi ambisi utama yang ingin diwujudkan bersama tim barunya.