Eks Malut United Wbeymar Angulo Resmi Gabung Persis Solo, Targetnya Promosi ke Liga 1

Wbeymar Angulo resmi bergabung dengan Persis Solo. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo resmi menambah amunisi di lini tengah untuk menghadapi Pegadaian Championship 2026/2027.
Pemain berposisi gelandang bertahan, Wbeymar Angulo, menjadi rekrutan terbaru Laskar Sambernyawa.
Kehadiran Angulo diharapkan bisa membuat sektor tengah Persis Solo semakin solid. Pemain tersebut sebelumnya memiliki pengalaman bermain di kompetisi sepak bola Armenia dan Indonesia.
Sebelum bergabung dengan Persis Solo, Angulo memperkuat Malut United di BRI Super League. Selama membela Laskar Kie Raha, pemain asal Armenia itu mencatatkan 64 penampilan.
Pengalaman Angulo tidak hanya didapat dari sepak bola Indonesia. Ia sebelumnya sempat memperkuat sejumlah klub di Armenia, seperti FC Ararat-Armenia, Alashkert FC, dan FC Gandzasar Kapan.
Bersama FC Gandzasar Kapan, Angulo pernah merasakan gelar juara Armenian Cup. Sementara ketika memperkuat FC Ararat-Armenia, ia turut membawa tim tersebut menjadi runner-up pada musim 2021/2022.
Kini, Angulo memiliki tantangan baru bersama Persis Solo. Ia datang dengan target yang cukup jelas, yakni membantu tim kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Baca Juga:Yon Baghi Merapat ke Persis Solo, Siap Kerja Keras Demi Wujudkan Target Promosi ke Super League
Pemain tersebut mengaku senang bisa menjadi bagian dari Persis Solo. Sejak awal, ia menyebut promosi ke Liga 1 menjadi ambisi utama yang ingin diwujudkan bersama tim barunya.
“Saya sangat senang bisa berada di sini bersama tim ini. Mentalitas saya adalah membantu mereka promosi ke Liga 1,” ujar Angulo, Jumat (28/8).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!