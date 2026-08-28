Jelang Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Shin Tae-yong Buta Kekuatan Lawan!

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, berbicara mengenai persiapan timnya jelang menghadapi Brisbane Roar dalam laga uji coba. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku buta dengan kekuatan lawan.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8) besok. Laga ini merupakan rangkaian dari agenda launching skuad Persija Jakarta untuk Super League 2026/2027.

Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong mengaku tidak banyak tahu soal kekuatan Brisbane Roar. Namun menurutnya, justru, laga ini menjadi momentum baginya untuk menguji kesiapan tim Macan Kemayoran setelah menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand.

“Sebenarnya, saat ini kami belum terlalu banyak mengetahui tentang Brisbane Roar. Jadi, pada pertandingan besok, kami akan mencoba melihat sejauh mana hasil latihan dan persiapan yang sudah kami lakukan selama ini bisa diterapkan dan seberapa matang permainan kami melalui laga melawan Brisbane Roar,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Jumat (28/8/2026).

Sementara kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, menegaskan timnya telah mempersiapkan diri dengan baik. Bek berusia 24 tahun itu berharap laga uji coba kontra Brisbane Roar berjalan lancar dan menyajikan tontonan yang menghibur.

“Teman-teman sudah mempersiapkan dengan baik selama pre-season ini. Mungkin ini juga salah satu yang terakhir persiapan kami di pre-season ini sebelum liga,” ujar Rizky Ridho.

“Jadi kami berharap semoga besok apa yang diberikan Coach selama ini bisa kita tampilkan dengan baik. Dan tentunya tidak ada pemain yang cedera, baik dari Persija maupun dari Brisbane. Semoga bisa menghibur seluruh penonton dan menjadikan uji coba ini menjadi malam yang baik untuk kedua tim,” sambungnya.

Secara persiapan, Persija Jakarta bisa dikatakan telah menyiapkan diri dengan matang jelang mengarungi kompetisi musim depan. Skuad Macan Kemayoran menjalani pemusatan latihan di Thailand selama kurang lebih dua pekan.