Persiapan Makin Matang, Julio Cesar Yakin Persib Bandung Siap Tampil di Level Asia

Bek Persib Julio Cesar (kiri) siap habis-habisan mengawal pertahanan Maung Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Bek Persib Bandung, Julio Cesar, memastikan timnya berada dalam kondisi siap menghadapi Manila Digger FC pada laga pendahuluan AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).
Julio Cesar melihat persiapan Persib Bandung menjelang pertandingan berjalan semakin baik. Setelah menjalani latihan intensif dan pemusatan latihan, para pemain mulai semakin memahami karakter satu sama lain.
Hal tersebut juga menjadi bagian penting bagi Persib Bandung yang mendatangkan sejumlah pemain baru pada musim ini. Menurut Cesar, proses adaptasi terus menunjukkan perkembangan positif sehingga tim semakin siap menghadapi pertandingan penting di level Asia.
"Kami sudah melakukan persiapan dengan sangat baik, sekarang semakin meningkat. Sekarang semua orang sudah semakin saling mengenal satu sama lain. Kondisi fisik kami juga menjadi semakin baik, Saya pikir pada tanggal 31 (Agustus) nanti, kami sudah siap untuk bertanding di babak play-off ini," Ucap pemain asal Brasil tersebut.
Bagi Julio Cesar, membangun kekompakan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Apalagi, perubahan komposisi skuad membuat Persib Bandung membutuhkan waktu untuk menyatukan pemahaman di dalam permainan.
Namun, kesempatan tampil pada Piala Presiden 2026 dan Dewata Challenge Series turut membantu tim mengukur perkembangan selama pramusim. Dua agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum Persib Bandung memasuki kompetisi resmi.
Julio Cesar juga menyadari Manila Digger FC bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Karena itu, Persib Bandung dituntut tampil maksimal sepanjang pertandingan dan tidak hanya mengandalkan kualitas individu yang dimiliki.
Di sisi lain, kedalaman skuad menjadi salah satu alasan Cesar tetap optimistis. Ia menilai hampir setiap posisi memiliki beberapa pemain berkualitas yang dapat memberikan kontribusi ketika dibutuhkan.
"Saya pikir musim ini kami punya banyak pilihan. Di setiap posisi, ada pemain-pemain hebat. Persib semakin berkembang dan sekarang kami punya bintang-bintang besar, tapi kami juga tentu harus membuktikannya di lapangan," pungkasnya.
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Jawa Pos
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