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Antara
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02.13 WIB

Kata STY Soal Jakmania Boikot Laga Persija Jakarta vs Brisbane Roar: Saya Baru Dengar

Shin Tae-yong puas melihat performa Persija setelah menang 2-1 atas Chiangrai United dan menutup TC Thailand dengan dua kemenangan. (Persija) - Image

Shin Tae-yong puas melihat performa Persija setelah menang 2-1 atas Chiangrai United dan menutup TC Thailand dengan dua kemenangan. (Persija)

JawaPos.com - Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong (STY) merespon sikap Jakmania yang memutuskan untuk memboikot laga uji coba internasional melawan Brisbane Roar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Sabtu (29/8) pukul 20.00 WIB.

Keputusan boikot The Jakmania muncul setelah tidak tercapainya titik temu antara manajemen dan suporter terkait harga tiket pertandingan.

"Saya baru pertama kali mendengar hal tersebut, jadi saya kurang tahu secara pasti. Para penggemar Jakmania selalu datang dan mendukung kami karena mereka ingin tim Jakarta ini berkembang dengan baik," kata STY pada jumpa pers pra-pertandingan di JIS, Jumat.

Terlepas dari polemik yang terjadi, STY berharap manajemen Persija dan Jakmania segera menemukan solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.

STY mengatakan hal ini karena menurutnya, hubungan antara klub dan suporter tak bisa dipisahkan. Baginya, keberadaan suporter menjadi salah satu fondasi penting untuk perjalanan sebuah klub sepak bola.

"Saya selalu berpikir bahwa sebuah klub sepak bola bisa bertahan selamanya karena memiliki suporter, jadi saya berharap hubungan dengan para suporter bisa dibangun dengan baik," kata pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh kapten tim Rizky Ridho. Ridho mengaku tak bisa berkomentar lebih jauh karena menurutnya ini bukan ranahnya.

Kendati demikian, sama seperti STY, ia berharap kedua belah pihak mendapatkan solusi bersama karena bagaimana pun, Persija sebagai sebuah klub sangat membutuhkan Jakmania.

"Saya berharap semoga keadaannya membaik semuanya antara suporter dan tim karena gimana pun kita juga butuh suporter. Dan saya harap semuanya membaik dan kembali untuk mendukung Persija di musim-musim berikutnya, di musim depan karena kita memang butuh mereka," kata Ridho.

Editor: Banu Adikara
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