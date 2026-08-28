Jelang Bergulirnya Super League 2026/27, Kondisi Pemain dan Chemistry PSS Sleman Terus Membaik

Sejumlah pemain PSS Sleman yang cedera tampak sudah kembali mengikuti latihan bersama tim. (Dok. PSS)
JawaPos.com - PSS Sleman mendapat kabar positif dari kondisi sejumlah pemain yang sebelumnya harus menjalani pemulihan akibat cedera.
Proses recovery yang dilakukan bersama tim medis mulai menunjukkan hasil setelah beberapa pemain kembali mengikuti latihan bersama tim.
Dalam sesi latihan terbaru, para pemain yang sebelumnya mengalami cedera bahkan sudah terlibat penuh dalam game internal. Perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi PSS yang terus meningkatkan intensitas persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/27.
Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, mengaku senang melihat kondisi skuad yang semakin lengkap. Menurutnya, hampir seluruh pemain sudah bisa kembali berlatih di lapangan.
“Tim menunjukkan perkembangan yang bagus. Memang ada beberapa pemain yang sempat mengalami cedera, tetapi hari ini hampir semua pemain sudah bisa kembali turun ke lapangan. Itu menjadi hal yang positif. Saya senang melihat perkembangan tersebut,” ujar Pieter.
Manajer Tim PSS Sleman, Agus Purwoko, juga mengonfirmasi perkembangan positif para pemain yang sebelumnya masuk ruang perawatan. Stefan Ashkovski dan Melvyn Lorenzen disebut sudah kembali bergabung dalam latihan tim.
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“Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihannya. Stefan Ashkovski telah mulai kembali bergabung bersama tim, demikian pula Melvyn Lorenzen,” kata Agus, Kamis (27/8/2026) sore.
Meski demikian, belum seluruh pemain PSS berada dalam kondisi siap tampil. Frédéric Injaï masih menjalani proses pemulihan dan kondisinya terus dipantau oleh tim medis.
PSS berharap Injaï dapat segera pulih sepenuhnya sehingga bisa kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Klub juga tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan sang pemain kembali sebelum benar-benar siap.
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Jawa Pos
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