Barito Putera Gelar Edukasi Laws of The Game, Bekali Pemain Pemahaman Aturan Sepak Bola

Barito Putera. (Istimewa)
JawaPos.com - Barito Putera tidak hanya fokus meningkatkan kemampuan di atas lapangan selama menjalani pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta.
Klub berjuluk Laskar Antasari itu juga memperkuat pemahaman pemain dan ofisial terhadap aturan sepak bola melalui edukasi Laws of The Game (LoTG).
Kegiatan tersebut digelar pada Rabu (26/8). Pemain dan ofisial Barito Putera mendapat penjelasan mengenai sejumlah aturan permainan, termasuk perkembangan terbaru dalam Laws of The Game, interpretasi regulasi, hingga penerapannya dalam situasi pertandingan.
Owner Barito Putera, Hasnuryadi Sulaiman, mengatakan edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya klub meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam tim.
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Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi penting agar pemain dan ofisial memiliki persepsi yang sama ketika menghadapi berbagai situasi pertandingan.
Dengan begitu, mereka dapat memahami keputusan perangkat pertandingan sekaligus mengambil tindakan yang tepat ketika berada di lapangan.
Program ini juga tidak sekadar ditujukan untuk menambah wawasan pemain. Bagi Barito Putera, edukasi Laws of The Game menjadi salah satu bagian dalam penguatan aspek sporting klub untuk memenuhi standar Club Licensing.
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Selama kegiatan berlangsung, para pemain dan ofisial mengikuti materi dengan antusias. Diskusi mengenai berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam pertandingan turut menjadi bagian dari agenda tersebut.
Pembahasan itu diharapkan dapat menjembatani pemahaman antara aturan yang tertulis dengan kondisi nyata yang dihadapi pemain ketika bertanding.
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