Sumsel United Takluk dari Barito Putera, M Nasuha Minta Pemain Fokus hingga Peluit Akhir

JawaPos.com - Sumsel United harus mengawali rangkaian laga uji coba dengan kekalahan. Laskar Juaro takluk tipis 1-2 dari sesama kontestan Championship 2026/27, PS Barito Putera, di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (25/8).

Meski hasil akhir belum sesuai harapan, tim pelatih Sumsel United tetap melihat sejumlah hal positif dari pertandingan tersebut. Laga ini menjadi bagian dari persiapan tim selama menjalani pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta.

Pelatih Kepala Sumsel United, M Nasuha, menilai permainan anak asuhnya sudah mulai menunjukkan perkembangan sesuai dengan materi yang diberikan dalam latihan.

Beberapa peluang juga mampu diciptakan, meski penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah.

“Yang pertama tentu saya cukup senang dengan penampilan seluruh pemain. Mereka mampu bermain dengan gaya permainan yang memang sudah kami latih sebelumnya,” kata Nasuha seusai pertandingan.

Namun, mantan pemain Timnas Indonesia itu menyoroti konsentrasi pemain pada penghujung laga. Gol kedua Barito Putera yang dicetak pemain senior Rizky Pora dari luar kotak penalti menjadi bukti bahwa Sumsel United masih perlu meningkatkan fokus hingga pertandingan benar-benar berakhir.

Menurut Nasuha, menjaga konsentrasi selama 90 menit menjadi salah satu hal yang harus diperbaiki sebelum kompetisi resmi dimulai.

“Sepakbola tidak bisa hanya dimainkan dengan baik selama 45 menit pertama ataupun hingga menit 70. Sebelum wasit meniup peluit akhir, mereka tetap harus fokus dan disiplin,” ujarnya.