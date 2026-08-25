Sumsel United Takluk dari Barito Putera, M Nasuha Minta Pemain Fokus hingga Peluit Akhir

Sumsel United. (Istimewa)
JawaPos.com - Sumsel United harus mengawali rangkaian laga uji coba dengan kekalahan. Laskar Juaro takluk tipis 1-2 dari sesama kontestan Championship 2026/27, PS Barito Putera, di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (25/8).
Meski hasil akhir belum sesuai harapan, tim pelatih Sumsel United tetap melihat sejumlah hal positif dari pertandingan tersebut. Laga ini menjadi bagian dari persiapan tim selama menjalani pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta.
Pelatih Kepala Sumsel United, M Nasuha, menilai permainan anak asuhnya sudah mulai menunjukkan perkembangan sesuai dengan materi yang diberikan dalam latihan.
Baca Juga:Dihiasi Skuad Mewah, Andre Rosiade Tegaskan Semen Padang FC Wajib Juara Championship 2026/2027
Beberapa peluang juga mampu diciptakan, meski penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah.
“Yang pertama tentu saya cukup senang dengan penampilan seluruh pemain. Mereka mampu bermain dengan gaya permainan yang memang sudah kami latih sebelumnya,” kata Nasuha seusai pertandingan.
Namun, mantan pemain Timnas Indonesia itu menyoroti konsentrasi pemain pada penghujung laga. Gol kedua Barito Putera yang dicetak pemain senior Rizky Pora dari luar kotak penalti menjadi bukti bahwa Sumsel United masih perlu meningkatkan fokus hingga pertandingan benar-benar berakhir.
Baca Juga:Semen Padang FC Bakal Uji Coba Lawan Klub Super League dan Singapura Jelang Championship 2026/2027
Menurut Nasuha, menjaga konsentrasi selama 90 menit menjadi salah satu hal yang harus diperbaiki sebelum kompetisi resmi dimulai.
“Sepakbola tidak bisa hanya dimainkan dengan baik selama 45 menit pertama ataupun hingga menit 70. Sebelum wasit meniup peluit akhir, mereka tetap harus fokus dan disiplin,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Direktur Utama PT Cahaya Sumsel Utama (CSU), Erick Yuniman, yang hadir langsung di Stadion Sultan Agung. Ia melihat adanya perkembangan dalam permainan tim, terutama dari sisi penguasaan bola.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Brighton & Hove Albion vs Aston Villa di Liga Inggris 2026/2027: Laga Berakhir Imbang!
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Groningen di Liga Belanda: Boeren Enggan Malu di Kandang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Tak Hanya Jenderal TNI-Polri, Pengusaha Haji Isam Dikabarkan Dapat Tugas Tangani Karhutla di Kalsel
Prediksi Skor Rennes vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis 2026/2027: Les Parisiens Bisa Kesulitan!
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Los Rojiblancos Diunggulkan!