Jefferson Brenes Hadir dengan Misi Besar Bersama Bhayangkara FC di Super League

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC mendapat tambahan tenaga baru di lini tengah untuk menghadapi Super League 2026/2027. Gelandang asal Kosta Rika, Jefferson Brenes, datang dengan membawa ambisi besar untuk membantu The Guardian meraih target yang sudah ditetapkan klub.

Pemain berusia 28 tahun tersebut menyambut positif kesempatan melanjutkan karier di Indonesia. Bagi Jefferson, bergabung dengan Bhayangkara FC bukan sekadar pengalaman baru, tetapi juga menjadi langkah penting dalam perjalanan profesionalnya.

Sejak awal kedatangannya, Jefferson mengaku memiliki motivasi tinggi untuk segera beradaptasi dengan tim. Ia juga melihat persaingan di sepak bola Indonesia sebagai tantangan yang menarik untuk dihadapi.

"Saya meyakini ini adalah kesempatan besar bagi saya dan langkah yang sangat baik dalam karier saya. Saya datang dengan motivasi dan ambisi yang besar untuk membantu tim," ujar Jefferson.

Sebagai gelandang, Jefferson diharapkan bisa memberikan warna baru dalam permainan Bhayangkara FC. Visi bermain serta kemampuan mengalirkan bola menjadi modal yang ingin dimaksimalkannya selama memperkuat tim.

Jefferson pun sudah memiliki gambaran mengenai apa yang ingin dicapainya bersama Bhayangkara FC pada musim ini. Ia tidak ingin sekadar menjadi tambahan pemain dalam skuad, tetapi berharap bisa memberikan kontribusi nyata di setiap pertandingan.

Target pribadinya pun berjalan seiring dengan ambisi klub. Jefferson ingin membantu Bhayangkara FC tampil kompetitif dan bersaing di papan atas Super League 2026/2027.

"Target utamanya adalah bertanding di level tertinggi, membantu Bhayangkara mencapai target-targetnya, dan menjalani musim yang sukses bersama-sama," katanya.