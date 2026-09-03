Jefferson Brenes Hadir dengan Misi Besar Bersama Bhayangkara FC di Super League

Jefferson Brenes siap memberi kontribusi maksimal dan membantu Bhayangkara FC. (I.League)
JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC mendapat tambahan tenaga baru di lini tengah untuk menghadapi Super League 2026/2027. Gelandang asal Kosta Rika, Jefferson Brenes, datang dengan membawa ambisi besar untuk membantu The Guardian meraih target yang sudah ditetapkan klub.
Pemain berusia 28 tahun tersebut menyambut positif kesempatan melanjutkan karier di Indonesia. Bagi Jefferson, bergabung dengan Bhayangkara FC bukan sekadar pengalaman baru, tetapi juga menjadi langkah penting dalam perjalanan profesionalnya.
Sejak awal kedatangannya, Jefferson mengaku memiliki motivasi tinggi untuk segera beradaptasi dengan tim. Ia juga melihat persaingan di sepak bola Indonesia sebagai tantangan yang menarik untuk dihadapi.
"Saya meyakini ini adalah kesempatan besar bagi saya dan langkah yang sangat baik dalam karier saya. Saya datang dengan motivasi dan ambisi yang besar untuk membantu tim," ujar Jefferson.
Sebagai gelandang, Jefferson diharapkan bisa memberikan warna baru dalam permainan Bhayangkara FC. Visi bermain serta kemampuan mengalirkan bola menjadi modal yang ingin dimaksimalkannya selama memperkuat tim.
Jefferson pun sudah memiliki gambaran mengenai apa yang ingin dicapainya bersama Bhayangkara FC pada musim ini. Ia tidak ingin sekadar menjadi tambahan pemain dalam skuad, tetapi berharap bisa memberikan kontribusi nyata di setiap pertandingan.
Target pribadinya pun berjalan seiring dengan ambisi klub. Jefferson ingin membantu Bhayangkara FC tampil kompetitif dan bersaing di papan atas Super League 2026/2027.
"Target utamanya adalah bertanding di level tertinggi, membantu Bhayangkara mencapai target-targetnya, dan menjalani musim yang sukses bersama-sama," katanya.
Kehadiran Jefferson menjadi tambahan opsi bagi sektor tengah Bhayangkara FC. Dengan kompetisi yang panjang dan persaingan yang ketat, kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki setiap tim.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya
Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa