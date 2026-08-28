Persita Tangerang Siap Jalani Musim 2026/27, Carlos Pena Soroti Penurunan Performa

Carlos Pena puas dengan perkembangan Persita Tangerang di pramusim. Adaptasi pemain baru berjalan lancar jelang Super League 2026/2027. (Dok. Persita)
JawaPos.com - Persita Tangerang resmi memperkenalkan jajaran pelatih dan skuad yang akan menjadi bagian dari perjalanan mereka di Super League 2026/27.
Memasuki musim keenam secara beruntun di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Pendekar Cisadane masih mempercayakan tim kepada pelatih asal Spanyol, Carlos Pena.
Musim 2026/27 akan menjadi tahun kedua Pena menangani Persita. Setelah membawa tim finis di posisi 10 besar pada musim sebelumnya, sang pelatih kini kembali mendapat tugas untuk meningkatkan performa tim.
Berbagai persiapan sudah dilakukan Persita dalam satu bulan terakhir. Tim menjalani pemusatan latihan serta sejumlah pertandingan uji coba di Tangerang dan Yogyakarta.
Persiapan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan tim.
Pena mengungkapkan bahwa tim pelatih sudah melakukan analisis sejak musim lalu berakhir.
Evaluasi dilakukan untuk melihat kelebihan sekaligus kekurangan Persita, termasuk menentukan pemain yang dibutuhkan untuk musim baru.
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Menurut Pena, Persita tampil cukup konsisten di lini pertahanan sepanjang musim lalu. Sementara di sektor serangan, performa tim juga dinilai bagus hingga sekitar tiga perempat kompetisi.
Namun, performa Persita mengalami penurunan menjelang akhir musim. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus utama yang ingin diperbaiki oleh Pena bersama tim pelatih.
"Kami menyadari bahwa menjelang akhir musim, performa tim menurun dan dari sisi serangan tim tidak berada di level yang sama seperti pada sektor pertahanan," kata Pena.
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Jawa Pos
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