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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 Juli 2026 | 12.08 WIB

Persita Matangkan Persiapan Menjelang Super League Musim 2026/2027, Carlos Pena Genjot Fisik dan Jadwalkan Uji Coba

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. (Istimewa) - Image

Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena. (Istimewa)

JawaPos.com - Persita Tangerang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. 

Memasuki pekan kedua masa pra-musim, tim berjuluk Pendekar Cisadane mulai meningkatkan intensitas latihan demi membangun kondisi fisik dan kebugaran para pemain sebelum kompetisi resmi bergulir.

Sebagai bagian dari program tersebut, Persita menutup pekan kedua dengan menggelar pertandingan uji coba menghadapi Persita U-20 di Indomilk Arena, Sabtu sore. 

Laga internal itu menjadi salah satu agenda rutin tim pelatih untuk melihat perkembangan pemain setelah menjalani latihan selama hampir dua pekan.

Pelatih fisik Persita, Luis Gutierrez, menjelaskan bahwa fokus utama pada pekan pertama adalah mengembalikan ritme latihan para pemain di lapangan. 

Menurutnya, latihan individu yang dilakukan selama masa libur tentu tidak bisa menggantikan intensitas latihan bersama tim.

Memasuki pekan kedua, program latihan mulai ditingkatkan. Beban latihan dibuat lebih tinggi agar para pemain mampu beradaptasi dengan volume dan intensitas yang akan mereka hadapi sepanjang musim nanti.

Dalam beberapa hari terakhir, skuad Persita bahkan menjalani sesi latihan dengan intensitas tinggi, termasuk latihan dua kali sehari. Program tersebut disusun secara bertahap agar kondisi fisik pemain meningkat tanpa mengabaikan proses pemulihan.

Karena itu, sesi latihan menjelang pertandingan uji coba dibuat lebih ringan. Tim pelatih memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan waktu pemulihan sekaligus mengasah aspek taktik sebelum kembali menjalani latihan dengan intensitas penuh pada hari berikutnya.

Editor: Banu Adikara
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