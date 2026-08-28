Pelatih Indonesia Dapat Ilmu Pembinaan Usia Muda dari Real Madrid Foundation

JawaPos.com - Pelatih sepak bola Indonesia mendapat kesempatan mempelajari metode pembinaan usia muda dari Real Madrid Foundation (RMF) melalui YKK ASAO Kids Football Clinic (YKK AKFC). Kegiatan yang berlangsung pada 28–30 Agustus 2026 di The Arena, British School Jakarta (BSJ), itu melibatkan lebih dari 50 pelatih serta sekitar 340 anak.

Memasuki penyelenggaraan ke-30 secara global dan edisi keempat di Indonesia, YKK AKFC tidak hanya menghadirkan aktivitas sepak bola bagi anak-anak. Program tersebut juga menjadi wadah peningkatan kapasitas pelatih melalui sesi Coaches Clinic yang menghadirkan profesional RMF.

Pada hari pertama, lebih dari 50 pelatih sepak bola Indonesia mengikuti sesi teori dan praktik mengenai metodologi serta teknik pembinaan pemain usia muda. Materi yang diberikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para pelatih untuk mengembangkan metode latihan di klub maupun komunitas masing-masing.

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Transfer pengetahuan menjadi salah satu bagian penting dalam program tersebut. Sebab, ilmu yang diperoleh para pelatih tidak berhenti selama kegiatan berlangsung, tetapi diharapkan dapat diterapkan kembali dalam proses pembinaan di lingkungan mereka.

“Program YKK ASAO Kids Football Clinic ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang menciptakan peluang dan membangun hubungan,” kata Presiden YKK Holding Asia Pte. Ltd. Kazuto Daimon di BSJ, Jumat (28/8/2026).

Setelah sesi khusus pelatih, kegiatan berlanjut dengan aktivitas sepak bola yang melibatkan sekitar 340 anak berusia 7–14 tahun. Para peserta berasal dari sejumlah panti asuhan dan komunitas yang mendapatkan kesempatan untuk berlatih sekaligus merasakan pengalaman bermain sepak bola bersama.

Bagi anak-anak tersebut, kegiatan tidak sekadar berkaitan dengan kemampuan mengolah bola. Mereka juga diperkenalkan pada nilai-nilai seperti kerja sama tim, kedisiplinan, kepercayaan diri, dan ketangguhan yang dapat diterapkan di luar lapangan.

Kehadiran program seperti ini sekaligus menunjukkan bahwa pembinaan usia muda membutuhkan lebih dari sekadar kompetisi.

Akses terhadap pelatih berkualitas, metode latihan yang tepat, fasilitas memadai, serta program yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang baik. Karena itu, keterlibatan pelatih lokal menjadi salah satu aspek yang diharapkan dapat memperluas dampak kegiatan. Pengetahuan yang mereka dapatkan dari profesional RMF berpeluang diteruskan kepada pemain-pemain muda di klub dan komunitas masing-masing.