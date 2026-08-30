Sami Khedira Jadi Sosok Penting di Staf Kepelatihan Jose Mourinho di Real Madrid

JawaPos.com - Kisah Sami Khedira bersama Real Madrid kembali memasuki babak baru. Enam belas tahun setelah pertama kali tiba di Santiago Bernabeu atas permintaan Jose Mourinho, mantan gelandang asal Jerman itu kini kembali ke klub dengan peran yang jauh berbeda.

Khedira menjadi bagian dari staf kepelatihan Mourinho sejak awal periode keduanya di Real Madrid. Hubungan keduanya pun terasa semakin unik karena perjalanan Khedira di klub memang tidak bisa dilepaskan dari sosok Mourinho.

Pada 2010, Mourinho secara khusus meminta Real Madrid mendatangkan Khedira setelah sang pemain tampil di Piala Dunia. Saat itu, Mourinho sedang mempersiapkan era pertamanya bersama Los Blancos dan melihat Khedira sebagai sosok yang bisa memberikan kekuatan di lini tengah.

Kini, 16 tahun berselang, Mourinho kembali memanggil mantan pemainnya. Bedanya, kali ini Khedira bukan datang sebagai pemain, melainkan memiliki peran aktif dalam staf kepelatihan.

Mengapa Mourinho Memilih Khedira?

Melansir The Athletic, Mourinho membutuhkan sosok yang bisa menjadi penghubung antara dirinya dan para pemain. Sosok tersebut harus memahami karakter ruang ganti sekaligus mengetahui bagaimana klub bekerja dari dalam.

Khedira dianggap memenuhi hampir semua kriteria tersebut. Mantan pemain internasional Jerman itu memiliki pengalaman langsung merasakan tekanan bermain untuk Real Madrid. Ia juga dikenal memiliki karakter kuat dan dihormati oleh para pemain.